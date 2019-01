Salon du Bâtiment et des Travaux publics d’El Oued : Une quarantaine d’exposants

Une quarantaine d’exposants prennent part au salon du bâtiment et de travaux publics (BTP), ouvert jeudi à la salle omnisports «Taksebt» à El-Oued, à l’initiative de l’entreprise «Box-Expo» des foires et salons.

Placée sous le signe de «l’avenir de notre économie, fruit de nos entreprises», cette manifestation économique (3-6 janvier) regroupe des opérateurs et entreprises locales, nationales et des entités étrangères opérant en Algérie, versées dans les créneaux de la construction, des travaux publics, de l’électricité-bâtiment, ainsi que des fabricants spécialisés en menuiserie, moyens et équipements de décoration, équipements d’espaces verts et gestion des déchets.

Des organismes administratifs, des entreprises publiques chargées de l’accompagnement, de la gestion et du contrôle des chantiers des entreprises de réalisation et de celles de production, prennent part également à ce rendez-vous économique.

Plusieurs stands ont, à cette occasion, été mis en place pour accueillir des échantillons de matières premières, d’équipements et de matériels utilisés dans les travaux publics et l’électricité, exposés par les entreprises nationales, privées et publiques, ayant fait preuve d’une production quantitative et qualitative leur permettant de satisfaire le marché national, de bien se positionner dans le système de l’export et de la diversification de l’économie nationale hors hydrocarbures.

Selon les organisateurs, ce salon constitue un espace approprié pour mettre en valeur les potentialités d’investissement des entreprises du BTP, d’exprimer les besoins du marché de l’investissement et d’échanger les expériences en matière de production et d’exportation.