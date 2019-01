Santé : La rougeole réapparaît

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué jeudi que des cas sporadiques de rougeole "sont encore notifiés dans certaines wilayas", insistant sur la nécessité de vacciner les enfants contre la rougeole, conformément au calendrier national de vaccination.

L’année 2018 a enregistré 7.560 cas, dont une dizaine de décès au niveau de 13 wilayas et 5 ont enregistré un phénomène épidémique marqué. Il s’agit d’El Oued avec 1.799 cas et 5 décès, Ouargla avec 1.848 cas et 3 décès, Biskra avec 959 cas et 2 décès, Tamanrasset avec 746 cas, Relizane avec 507 cas et de Tiaret avec 100 cas.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a ouvert des enquêtes pour déterminer les causes de propagation de cette épidémie dans ces wilayas…

Les résultats de ces enquêtes insistent sur le taux de vaccination contre la rougeole «très bas» enregistré ces dernières années et ce, en dépit de la disponibilité du vaccin en Algérie répondant aux normes internationales. Le refus de vaccination serait à l'origine de la situation épidémiologique enregistrée.

Pourtant la meilleure protection contre cette maladie demeure la vaccination. C’est pour cette raison que le ministère de tutelle a lancé une campagne de vaccination contre la rougeole dès l’apparition du premier cas confirmé pour tous les enfants âgés de neuf mois et on y a intégré les adultes jusqu’à l’âge de 40 ans.

Pour cette année, selon le ministère de la Santé, de la Population

« toutes les mesures pour pallier à l’apparition de ces cas sporadiques ont été prises dans le cadre du plan national de surveillance au cas par cas de la rougeole », a rassuré le ministère dans un communiqué, rappelant, toutefois, que cette maladie

« peut entraîner de graves complications pouvant causer le décès chez les enfants non vaccinés et les adultes ».

Selon le ministère, la vaccination demeure « la seule protection » contre la rougeole, soulignant l’importance d’atteindre « un taux de couverture vaccinale d’au moins 95% chez les nourrissons pour éliminer la transmission ».

Pour ce faire, le ministère de la Santé insiste sur la nécessité de « vacciner ses enfants contre la rougeole conformément au calendrier national de vaccination, la première prise de ROR à l’âge de 11 mois et la deuxième à l’âge de 18 mois ».

Il y lieu de noter que la transmission de la rougeole se fait essentiellement de personne à personne par projection de gouttelettes de salive. Elle peut causer la mort ou entraîner d’autres complications toutes aussi

graves, dont la cécité, l’encéphalite, la pneumopathie et la surdité…

En tout état de cause, le virus de la rougeole est actuellement présent et circule au niveau national. Un seul moyen de se protéger contre l’épidémie : se faire vacciner !

R. S.