Protection des consommateurs

« L’année 2018 a été une année difficile en matière de pouvoir d’achat pour les Algériens. Le consommateur algérien a fait face à plusieurs secousses sociales successives. De nombreux déterminants militent en effet pour ce pronostic, à commencer par la loi de finances pour l’année 2018 qui a soumis plus d’un millier de produits importés à des taxes additionnelles qui les rendant encore plus chers, sans parler des hausses inexpliquées de certains produits de première nécessaires tels que la volaille, la pénurie du lait juste avant le mois du ramadhan, qui avait poussé les pouvoirs publics a prendre des mesures draconiennes. Hausse généralisée des prix et des services, dépréciation du dinar, salaires faibles et non indexés sur le coût de la vie, recul de l'offre d'emploi dans les secteurs publics et privés, révision à la hausse des taxes et impôts…, tous les ingrédients sont réunis pour effriter ce qui reste du pouvoir d'achat. Si la courbe des prix des produits alimentaires très prisés a suivi une tendance haussière, celle des salaires, en revanche, a stagné depuis 2012. Le citoyen algérien au revenu modeste vit actuellement des moments très difficiles. Les méfaits de la crise à laquelle est confronté le pays n’ont pas été sans conséquences sur son quotidien. Son pouvoir d’achat ne cesse de s’éroder face à une inflation et une cherté de la vie impitoyables. Entre ses capacités à s’offrir les produits de consommation et les prix pratiqués existe un véritable fossé Les familles sont fort heureusement un peu soulagées par les quelques produits de première nécessité et d’autres prestations pour lesquels les pouvoirs publics n’ont pas levé la subvention. Le soutien de l’État pour certaines catégories ne suffira pas toutefois à contenir l’inflation dans une proportion acceptable tant la flambée des prix affectera toute une série de produits. L’année 2018, c’est aussi le scandale de la hausse du prix de la banane et de certains produits interdits a l’importation, ce qui a révélé certaines défaillances dans le système de contrôle. Les résultats d’une analyse physico-chimique menée par deux laboratoires privés sur des échantillons d’une douzaine de marques de café, qui sont largement consommées par les Algériens, révèlent l’ajout de sucre dans la composition de ce produit fortement prisé et d’autres infractions sur le processus de transformation du café, qui se fait au détriment de la santé publique. L’année 2018 a été également celle de toutes les sensibilisations, contre les intoxications alimentaires, le monoxyde de gaz …Nous avons aussi essayé a travers des campagnes d’inculquer une culture de la dénonciation de la hausse des prix et du boycott de certains produits lorsque ceux-ci deviennent inaccessibles aux citoyens, les incitant ainsi à passer de consommateurs aux conso-acteurs, car ils ont un rôle prépondérant à jouer dans la détermination des coûts des marchandises. Les acheteurs ne doivent pas subir les prix mais plutôt faire en sorte de les établir. L’APOC a aussi contribué a la mise en place des mesures techniques pour l’industrie du fromage. Elle a également assisté a une réunion avec les responsables du Ministère de l’habitat pour débattre des problèmes rencontrés par les bénéficiaires des nouveaux logements. »

Propos recueillis par F. Larbi