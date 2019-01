Grand angle : De bon augure

Envisagées au mois de décembre dernier, à l’issue des pourparlers abrités par la Suède, les nouvelles négociations entre les rebelles Houthis et le gouvernement yéménite pourraient se tenir dans les prochains jours. Cette rencontre pourrait avoir lieu d’ici la fin de ce mois de janvier, espère-t-on. L'émissaire onusien pour le Yémen, Martin Griffiths, encouragé par le maintien du cessez-le-feu à Hodeida, s’emploie à réunir toutes les parties du conflit. Après Sanaâ, la capitale yéménite où il est attendu aujourd’hui pour discuter avec des responsables Houthis, il se rendra à Ryad pour rencontrer, entre autres, le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi. Avant ces nouvelles négociations, Griffiths devrait présenter la semaine prochaine son rapport sur l’évolution de ce dossier dont il a la charge au Conseil de sécurité. Faut-il pour autant faire preuve d’optimisme ? A ce stade, il serait hasardeux de dire que le conflit va entrer dans sa dernière ligne droite et que le processus de paix sera lancé, et ce, même si l’annonce de ces négociations est de bon augure. Et pour cause, elles confirment les espoirs suscités par la reprise du dialogue, intervenue en décembre dernier, après deux ans et demi de blocage. Elles donnent aussi à croire que la volonté des protagonistes de mettre un terme à ce conflit est réelle. Certes, la pression exercée par Washington est certainement pour beaucoup dans l’assouplissement des positions des uns et des autres, mais, pour une fois, personne ne se risquera à se plaindre d’une telle « ingérence », et ce, d’autant que «sans le soutien des Etats clés, il n'y aura pas de solution», avait averti une source onusienne en décembre. Dans son message de vœux pour la nouvelle année, le patron de l’ONU a promis qu’ « en 2019, l’Organisation des Nations unies continuera de rassembler les peuples, de jeter des ponts et de créer des espaces pour des solutions ». Or, au Yémen, la situation actuelle ne peut plus durer. Le conflit, qui a pris une dimension tragique en 2015, suite à l’intervention de la coalition arabe, a déjà fait au moins 10.000 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde. Jusqu'à 20 millions de personnes sont « en situation d'insécurité alimentaire », alerte l’ONU. Que faut-il de plus pour que la sagesse l’emporte ?

Nadia K.