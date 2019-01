Drame des migrants : Plus de 2.260 morts en Méditerranée en 2018

Plus de 2.260 migrants sont morts ou portés disparus en tentant de traverser la Méditerranée en 2018, la voie maritime la plus meurtrière, selon le Haut- Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui a appelé les pays européens à "sortir de l'impasse". Un total de 2.262 migrants sont "morts ou portés disparus" en tentant de traverser la Méditerranée en 2018, contre 3.139 l'année précédente, selon les chiffres publiés par le HCR sur son site internet. Du côté des arrivées, 113.482 personnes ont traversé la mer pour gagner les côtes des pays méditerranéens en 2018, en forte baisse par rapport à l'année précédente (172.301). A ces chiffres, il faut ajouter quelque 6.700 personnes enregistrées à Ceuta et Melilla en territoire africain, mais qui n'ont pas traversé la mer: au total, 120.205 migrants sont donc arrivés en Europe l'an dernier. Ces chiffres marquent une chute drastique par rapport au "pic" de 1,015 million d'arrivées en 2015, au cœur de la crise des réfugiés. Mais pour les décès, la baisse est moins marquée: il y avait alors eu près de 3.800 morts.



Des maires réfractaires



En Italie, plusieurs maires de grandes villes ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas le décret-loi sécurité et immigration du ministre de l'Intérieur et chef de l'extrême droite, Matteo Salvini. Le maire de centre-gauche de la capitale sicilienne, Leoluca Orlando, a inauguré la fronde en expliquant jeudi à la radio publique italienne qu'il "suspendait l'application de la loi pour ce qui relève des compétences des communes"."C'est un texte inhumain parce qu'il viole les droits de l'homme, et criminogène parce qu'il transforme en illégaux des personnes qui se trouvent légitimement sur notre territoire", a-t-il ajouté. Le maire conteste en particulier la mesure qui interdit l'obtention du droit de résidence à une personne disposant d'un permis de séjour sur le territoire. Elle prive les mairies de la possibilité de délivrer une carte d'identité ou une inscription au service sanitaire national, cette dernière étant obligatoire pour accéder aux prestations de santé comme le médecin de famille. Plusieurs élus ont emboîté le pas de leur collègue sicilien parmi lesquels les maires de gauche de Naples et de Florence mais aussi le maire de Parme, Federico Pizzarotti, dissident du Mouvement 5 Etoiles (M5S), le parti populiste qui forme avec la Ligue la coalition au pouvoir en Italie.

R I