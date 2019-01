MC Oran : Tout pour épurer les dettes du club

Le président du MC Oran, Ahmed Belhadj, a entamé l’opération d’épuration des dettes du club vis-à-vis d’anciens joueurs et entraîneurs pour lever l’interdiction de recrutement frappant actuellement cette formation de Ligue-1 Mobilis, a-t-on appris jeudi de la direction de cette dernière. Le montant global des dettes fixé par la Chambre de résolution des litiges (CRL), à laquelle ont recouru les plaignants, est de l’ordre de 44 millions DA, souligne-t-on. Cependant, l’opération n’est qu’à ses débuts, ce qui voudrait dire que les deux premières recrues hivernales du vieux club de la capitale de l’Ouest du pays, en l’occurrence les défenseurs, Abderrahmane Mohamedi, (ex-USM Blida) et l’Ivoirien, Vivien Assie, (ex-USM Alger), n’auront pas de sitôt leurs nouvelles licences, selon la même source. Le président Belhadj qui devra, entre-temps, se désister de la quote-part de son club des droits de retransmission télé, table sur le règlement définitif de ce dossier avant mardi prochain qui coïncide avec un match difficile contre la JS Saoura pour le compte de la 17e journée du championnat, indique-t-on encore. Par ailleurs, l’entraîneur du MCO, Omar Belatoui, a donné son aval pour le recrutement de l’attaquant camerounais Landry Ntankeu Tchatchet, mis à l’essai lors du match amical contre l’USM Blida (2-1), lundi dernier au stade Ahmed-Zabana à Oran. Selon Belatoui, dans une déclaration à l’APS, «le dernier mot revient toutefois au président Belhadj habilité à trancher ce dossier».

Le MCO est en train de connaître un mercato hivernal mouvementé avec le départ de pas moins de six joueurs : Bouazza, Hamar, Bouchar, Bellal, Yettou et le Malien Dosse. L’équipe, qui a terminé à la 9e place la phase aller, devançant de trois unités seulement les 14e et 3e relégables, l’USM Bel-Abbès, affrontera vendredi au stade de Magra le CA Bordj Bou Arréridj à huis clos dans le cadre de la 16e journée du championnat. Pour cette rencontre, l’entraîneur Belatoui a dû faire appel à quelques joueurs de l’équipe des réserves pour pallier les départs des six joueurs précités.