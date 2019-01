Dans la LUCARNE : Ces coachs qui critiquent tout

Notre football à une certaine époque de l'ISTS formait en nombre suffisant des techniciens. Les clubs n'avaient pas de problèmes pour "dégoter" des entraîneurs pour leurs équipes respectives. On pouvait même dire que c'était la phase d’or du football algérien. D'ailleurs dans les années 1970/80, l'Algérie exportait ses techniciens, formés parfaitement à l'INFS/ISTS, dans les pays du Golfe, notamment, où ils étaient très appréciés. Bon an, mal an, le football algérien a « tourné le dos » à ces jeunes techniciens très enthousiastes qui voulaient sincèrement aider le football national. Il faut dire que leur nombre aujourd'hui a sensiblement baissé au point où même nos clubs ne sont pas tous servis, ce qui les pousse recourir à l'extérieur. Certes, on faisait appel à des entraîneurs étrangers pour prendre en charge quelques clubs algériens, qui avaient les moyens de leur politique, mais ce n'était pas généralisé. Ces derniers temps, cependant, les coachs étrangers sont presque les plus dominants, mettant sur la « touche » les notres ; la plupart sont sans emploi ou sont contraints d'aller voir dans les petites divisions. Le plus gros problème, d'une manière générale, ce n'est pas en soi la nécessité de ramener des coachs des pays étrangers, mais plutôt le comportement de ces entraîneurs à l'égard de nos clubs, mais aussi les structures gérant notre football. C'est-à-dire que certains d'entre eux, ne mettent pas de "gants" pour " dénigrer " comme jamais leurs équipes et notre football.

Ce qui s'était passé dernièrement avec le coach de l'AS Aïn M'lila, Yankovic, se passe de tout entendement. Les M’lilis, en coupe d'Algérie, se sont faits éliminés en seizième de finale par la JSMB assez logiquement sur le terrain de Batna. Le coach m’lili avait remplacé Lakhdar Adjali, un jeune technicien algérien aux grandes connaissances sur le football mondial, mais aussi algérien. Il avait pu travailler avec quelques clubs assez ambitieux les uns que les autres, comme la JSK, le RC Relizane…Cet étranger qui vient tout juste de débarquer n'a pas été tendre avec sa nouvelle équipe suite à son élimination de la Coupe d'Algérie. D'abord, il faut dire qu'il est mal placé pour critiquer notre pays, mais aussi les joueurs de l'ASAM. Il avait dit « que ce ne sont pas des joueurs qui méritent leurs places. Ils ne savent pas jouer, selon lui et qu'ils ne sont pas des " stras ". Ces dernières n'existent qu'au Real Madrid et à Barcelone ». L'ASAM en elle-même est une " petite équipe ».

Il a aussi, dans la foulée, critiqué nos instances sportives qui ne les a pas ménagés. Il est clair que ce technicien n'a nullement parlé de sa propre personne, sur ses qualités personnelles en tant qu'entraîneur. Nos responsables sportifs n'ont pu lui donner la licence du fait qu'il n'a pas les diplômes requis pour entraîner un club de la Ligue-1. C'est peut-être à cause de cela qu'il a été contraint de se tourner vers l'ASAM et l'Algérie. Il faut dire que cet entraîneur qui avait exercé à l'Arbaâ et au CSC était connu pour ses «sautes d’humeur». Il avait «joué son numéro» à chaque fois qu’il est acculé suite à une défaite. Il est connu de tous, mais on le voit revenir non pas pour travailler et apporter sa «touche» s'il en a, mais pour «casser du sucre» sur les autres. Lui, il est parfait !. Voilà qu’il est tombé dans son propre «piège». Les gars d'Aïn M'lila l'ont vérifié à leurs dépens. Ils avaient arrêté un local pour faire venir quelqu'un qui ne sait que gesticuler et jaser. D’ailleurs, on vient de le «débarquer».

À l'avenir, il faudra faire le bon choix pour ne pas sombrer dans des déboires qui ne peuvent être que préjudiciable au club, mais aussi le football algérien dans son ensemble.

Hamid Gharbi