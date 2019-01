Grand angle : Compte à rebours

Dans moins de deux semaines, les journalistes tunisiens observeront une grève générale. Cette décision a été prise suite au décès par immolation par le feu d’un journaliste-caméraman. Un geste de désespoir sur la place des Martyrs de la province de Kasserine, pour manifester son dénigrement quant à la détérioration de la situation socio-économique de toute sa région. Mais en choisissant le 14 janvier pour observer leur mouvement, les journalistes tunisiens ont voulu exploiter la symbolique de cette date et exprimer leurs désillusions post-révolution. C’est en effet, un 14 janvier 2011, que l’ancien président Ben Ali a fui le pays, marquant la fin d’une révolution qui s’était embrasée suite au décès le 17 décembre 2010 d’un vendeur ambulant de fruits et légumes. Lui aussi s’était immolé par le feu pour protester contre ses conditions de vie. L’adage selon lequel, l’histoire est un éternel recommencement va-t-il se vérifier une nouvelle fois en Tunisie ? ce qui est certain, c’est qu’à l’approche de la célébration du 8e anniversaire de la «révolution de la liberté et de la dignité» les mêmes ingrédients sont réunis. Les Tunisiens n’ont de cesse de dénoncer leurs conditions de vie difficile. Conditions qui alimentent les troubles sociaux que le pays connait de manière cyclique. En 2010, c’est la mort du vendeur ambulant qui a été l’étincelle. La mort du journaliste-caméraman, aura-t-elle la même conséquence en 2019 ? Peut-être que pas. Mais force est de constater que l’impatience des Tunisiens est de plus en plus visible, d’autant que la relance économique tarde à devenir effective. La démocratie et les libertés revendiquées en 2011 ne semblent plus être la priorité. Les vicissitudes de la vie ont relégué ces aspirations au second plan. Aujourd’hu, la population souffre d'une forte inflation et d'un taux de chômage qui stagne autour de 15 %. Certes, le gouvernement fait de son mieux pour répondre aux attentes. Mais les mesures prises sont jugées insuffisantes. C’est pourquoi cette nouvelle crise qui se profile à la veille du 8e anniversaire, alors que la Tunisie a consommé 11 gouvernements n’est pas à sous-estimer. C’est une alerte de plus. Et le compte à rebours est lancé.

Nadia K.