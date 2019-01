Eradication du terrorisme au Mali : Le président Keïta exprime son optimisme

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta a réaffirmé dans son message du Nouvel an, son optimisme quant à une éradication rapide du terrorisme dans son pays voire au Sahel. Il a estimé que le succès sera obtenu grâce à la mutualisation des forces nationales, sous-régionales (G5 Sahel) et internationales (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et opération française Barkhane). "Si le zéro insécurité est impossible, a-t-il dit, il n'y a aucun doute que le terrorisme dans notre pays sera vaincu, car confronté au rouleau compresseur d'une riposte portée par des troupes plus aguerries et mieux outillées". Mais, après une période de répit, les attaques contre les forces armées maliennes ont connu une recrudescence ces derniers jours. A l'image de cette embuscade qui a coûté la vie à deux militaires, dont un officier, et a fait deux blessés graves le 30 décembre dans le village de Toubacôrô à 200 km de Bamako, selon des sources sécuritaires. Pour ce qui est du processus de paix dans son pays, le président Keïta s'est dit convaincu que la signature, le 15 octobre 2018, du Pacte pour la paix entre le gouvernement et l'ONU, auquel la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et la Plateforme (ex-groupes rebelles) ont adhéré, va contribuer à conforter l'élan amorcé dans la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger. Sur le terrain, trente-sept civils ont été tués mardi matin dans l'attaque d'un village peul du centre du Mali, menée par des chasseurs traditionnels dozos, a annoncé le gouvernement malien.

Le gouvernement "informe l'opinion nationale et internationale d'une attaque ayant fait 37 morts sur le village peul de Koulogon, commune de Koulogon Habé, dans le cercle de Bankass (région de Mopti)", dans un communiqué officiel publié mardi soir qui précise que "des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels dozos" ont mené cette attaque. "Outre les 37 morts enregistrés, tous des civils, le bilan fait état de plusieurs blessés et de nombreuses habitations incendiées", a poursuivi le gouvernement. "Le gouvernement donne l'assurance que les auteurs des crimes seront punis avec toute la rigueur de la loi et appelle l'ensemble des communautés de la zone centre au calme", a-t-il ajouté. Un précédant bilan établi par des sources parlementaire et de sécurité faisait état de 33 Peuls tués lors de cette attaque.

