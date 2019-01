Somalie : L'envoyé spécial de l’Onu persona non grata

Le gouvernement somalien a accusé, mardi dernier, l'envoyé spécial des Nations unies de "violation des protocoles" et d'"ingérence délibérée" dans les affaires intérieures de ce pays de la Corne de l'Afrique.

Le ministère somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a déclaré "persona non-grata" le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Somalie, Nicholas Haysom, affirmant que ce dernier "n'était pas le bienvenu dans le pays". Le ministère a déclaré dans un communiqué que M. Haysom, 66 ans, était "indésirable et ne pouvait pas exercer ses activités dans le pays". Cette réaction intervient après que l'envoyé de l'ONU ait demandé au gouvernement de préciser si les forces soutenues par l'ONU avaient ouvert le feu sur des manifestants dans la ville de Baidoa, dans le sud du pays, le mois dernier. Dans une lettre, M. Haysom a demandé au gouvernement de fournir des réponses sur le fondement juridique de l'arrestation de l'ancien chef adjoint du groupe Shebab, Mukhtar Robow, qui était l'un des principaux candidats à une élection régionale de l'Etat du Sud- Ouest de la Somalie. L'arrestation de M. Robow a provoqué des affrontements entre ses partisans et les forces de sécurité somaliennes les 13 et 15 décembre, entraînant la mort de plus de 10 personnes. L'envoyé de l'ONU a également demandé des explications sur les mesures prises par le gouvernement somalien pour enquêter sur les circonstances entourant la mort de civils à Baidoa lors des manifestations. Par conséquent, le gouvernement somalien a ordonné à l'émissaire des Nations unies pour la Somalie de quitter le territoire. La mission de l'ONU en Somalie n'a pas réagi dans l'immédiat à cette décision. M. Haysom, avocat sud-africain et diplomate expérimenté, a été nommé à ce poste en septembre 2018. Il était auparavant émissaire des Nations unies pour le Soudan et le Soudan du Sud. Actuellement, la Somalie compte cinq États fédérés, sans parler du Somaliland (nord) qui a proclamé son indépendance et ne reconnaît pas le gouvernement central. Les relations entre ces Etats fédérés et le gouvernement central sont souvent tendues, les premiers réclament plus d'autonomie tandis que le second est soucieux de ne pas voir son pouvoir se diluer. La mission de l'ONU en Somalie est chargée notamment de soutenir les efforts de paix et de renforcer les institutions gouvernementales dans ce pays ravagé par des décennies de guerre civile. Par ailleurs, les soldats de la force de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ont abattu sept terroristes shebab dans le sud, a annoncé la mission, relevant qu' "un certain nombre" de terroristes blessés se sont enfuis.

M. T. et agences