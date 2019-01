Le Président Bouteflika félicite ses homologues palestinien et soudanais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au Président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, président du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), à l’occasion du 54e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er janvier dans lequel il a salué la résistance et la lutte du peuple palestinien en vue de mettre fin à la colonisation. «Il m’est agréable au moment où le peuple palestinien célèbre le 54e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er janvier, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de réaliser les aspirations de votre peuple à la liberté et l’indépendance», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je ne manquerai pas de saisir également cette occasion pour saluer la résistance farouche du peuple palestinien vaillant et sa lutte héroïque pour défendre sa terre et son identité aliénées par l’occupation israélienne et recouvrer ses droits nationaux légitimes», a encore ajouté le Chef de l’Etat.

«Comme je saisis cette occasion pour saluer vos efforts constants ainsi que le courage du peuple palestinien pour relever les défis et défendre ses symboles sacrés et ses droits nationaux», a poursuivi le Chef de l’Etat. Le Président Bouteflika a réaffirmé «le soutien de l’Algérie à la cause palestinienne ainsi que sa solidarité avec le peuple palestinien et ses dirigeants, jusqu’au recouvrement de ses droits légitimes et l’établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale».



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président de la République du Soudan, Omar Hassan Ahmed El-Bachir, à l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel, il lui a réitéré sa ferme volonté d’œuvrer, ensemble, au développement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays.

«Il m’est agréable, au moment où le peuple soudanais frère célèbre le 63e anniversaire de la glorieuse fête de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de nos vœux les meilleurs, priant Dieu le Tout-Puissant, de vous accorder santé et bien-être ainsi que davantage de progrès et de prospérité à votre pays frère», lit-on dans le message du Président de la République. «Je saisis cette heureuse occasion également pour vous réaffirmer notre ferme volonté d’œuvrer, de concert avec vous, au développement des relations de fraternité et de coopération entre l’Algérie et le Soudan et nos deux peuples frères, à même de les promouvoir à des plus hauts niveaux et de répondre à nos aspirations au développement, progrès et prospérité», a conclu le Président Bouteflika.