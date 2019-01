Algérie Télécom : baisse du tarif internet de 2 Mbs à 1.600 DA

Algérie Télécom a annoncé une baisse du tarif de l’abonnement au débit internet 2 Mbs, passant de 2.100 DA à 1.600 DA/mois, et ce depuis le 1er janvier 2019, indique un communiqué du groupe. «Fidèle à ses promesses faites le mois dernier, Algérie Télécom lance cette opération qui concerne les clients résidentiels +Idoom ADSL+ et +Idoom Fibre+ actuels ayant l’offre 2 Mbs», précise le groupe, conviant ses usagers en quête de plus d’informations, à consulter son site web : www.algerietelecom.dz, ou à prendre contact avec ses web conseillers sur sa page Facebook : www.facebook.com/algerietelecomgroupe/.