Déblocage de l’APC de Sidi Bel-Abbès : Désignation d’un administrateur

L’administrateur Merine Mokhtar a été installé, hier, dans ses fonctions de premier responsable de la commune de Sidi Bel-Abbès dont l’activité était bloquée depuis plus d’une année en raison de divergences entre ses membres. Le wali, Sassi Ahmed Abdelhafidh, a procédé à la désignation après une large consultation. La décision a été saluée par la population dont la prise en charge des attentes était hypothéquée. A titre indicatif, le taux de consommation des crédits n’a pas dépassé les 17% pour l’exercice budgétaire 2018.

Des retards considérables sont effectivement signalés dans la réalisation des projets liés notamment à l’aménagement urbain, au renouvellement des réseaux d’assainissement et au renforcement de l’alimentation en eau potable. Lors de la cérémonie d’installation organisée hier en présence de tout le personnel de la commune, le représentant du wali et le chef de daïra ont explicité les motifs d’une telle décision et appelé l’assistance à prêter main forte au gestionnaire issu de l’administration communale et à conjuguer les efforts pour relever les défis du développement et relancer les activités dans le cadre du récent programme accordé au titre du FCCL au cours de la visite du ministre de l’Intérieur.

Une véritable course contre la montre est livrée depuis ces deux derniers mois à l’occasion de la nomination du nouveau wali qui s’est investi totalement dans la valorisation des potentialités de la région et la relance des activités socio-économiques en axant l’effort sur les zones rurales et sur le chef-lieu en mutation.

A. Bellaha