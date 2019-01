Consulat d’Algérie à Djeddah : hommage aux parents de la défunte Sensabil et à la Radieuse

Le consul d’Algérie à Djeddah, Abdelkader Kacimi, a rendu un vibrant hommage au président de la Radieuse, Kada Chafi, et aux parents de la défunte Sensabil pour les services rendus au sport algérien, en ce qui concerne l’association, et un hommage posthume à la petite fille sauvagement assassinée. Cette cérémonie pleine d’émotion s’est déroulée au siège du consulat d’Algérie, en présence des cadres de l’ambassade et de la communauté algérienne en Arabie saoudite.

M. Kacimi a mis en valeur à cette occasion les efforts de l’association dans l’intérêt de la jeunesse algérienne ainsi que ses actions de solidarité.

De son côté, le représentant de l’association Radieuse, Nacer Benchiha, ancien gardien du MCO et de l’Equipe nationale, a félicité le consul pour son accueil et remis des diplômes d’honneur et des médailles à l’ambassadeur, Ahmed Abdessadok, au consul, Abdelkader Kacimi, et aux cadres du consulat pour le grand travail qu’ils réalisent au profit des Algériens qui effectuent la Omra et le hadj