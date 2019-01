Service central de vidéosurveillance de la Sûreté nationale : La technologie au service de l’efficacité

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, a effectué, hier, une visite d’inspection au service central de vidéosurveillance de la sûreté nationale.

Au cours de cette visite, il s’est enquis des différents services et départements techniques relevant de cette «importante structure» où il a reçu «des explications détaillées sur les différentes missions qui lui sont assignées», notamment «sa contribution technique en matière de soutien aux brigades opérationnelles spécialisées, compte tenu de la haute technologie et des moyens modernes qu’emploi cette structure qui sont mis au service du citoyen pour la préservation de sa sécurité et de ses biens». Le directeur général a suivi, poursuit la même source, «la carte de déploiement et d’organisation des formations sécuritaires opérationnelles ainsi que les modalités d’utilisation des systèmes intelligents dans la gestion du trafic routier», notamment au niveau des «points noirs à travers le contrôle instantané au moyen des flux vidéos des caméras de surveillance installées dans les wilayas».

Ce service permet également d’intervenir rapidement «en cas d’accidents de circulation, d’identifier les véhicules recherchés au niveau national et international à travers la lecture instantanée des plaques d’immatriculation».

Au terme de sa visite, le colonel El Habiri s’est rendu au centre de commandement et de contrôle à Alger où «il a exhorté les cadres et le personnel à redoubler d’efforts dans l’accomplissement de leurs missions pour assurer la sécurité des personnes et des biens», saluant par la même occasion «l’efficacité du plan de sécurité mis en place par la DGSN pour sécuriser les cérémonies de célébration de fin d’année».