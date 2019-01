Décès du général-major Abdelhamid Bouhidel : M. Gaïd Salah salue un riche parcours professionnel

Le général-major Abdelhamid Bouhidel, directeur central des infrastructures militaires au ministère de la Défense nationale, a été inhumé hier au cimetière de Batna en présence du commandant de la 5e Région militaire, représentant le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, au côté de hauts cadres de l’ANP, des autorités civiles et de nombreux citoyens.

Le défunt est décédé dans la soirée d’hier à l’Hôpital central de l’Armée Mohamed-Seghir-Nekkache - Aïn Naâdja, suite à une longue maladie.

En cette douloureuse circonstance, le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire présente, en son nom personnel et au nom de l’ensemble des cadres et des personnels de l'Armée nationale populaire, officiers, sous-officiers, djounoud et personnels civils assimilés, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, en saluant son long parcours professionnel riche en réalisations et sa grande contribution à la modernisation des infrastructures de l’Armée nationale populaire, en priant Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis. "A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons".