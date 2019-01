Journées du théâtre pour enfants à Annaba : Euphorique

Une ambiance exceptionnelle a marqué la période des vacances d’hiver, à Annaba, à la faveur du déroulement des journées du théâtre pour enfants, qui se sont clôturées, lundi dernier, au théâtre régional Azzedine-Medjoubi avec la participation de plusieurs associations et coopératives culturelles issues de différentes régions du pays.

En effet, la salle du théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba s’est avérée trop exiguë pour contenir la forte affluence d’enfants accompagnés de leurs parents, venus suivre ces joutes théâtrales coïncidant avec les vacances scolaires de la fin du premier trimestre. Ainsi, le menu de ces journées culturelles, devenues une tradition dans la ville de l’antique Hippone, a vu la programmation de pas moins de six représentations théâtrales qu’ils n’ont pas manqué de plaire aux enfants et leur proches. Parmi ces représentations, figurent celles intitulées «Amou Falfal» de la coopérative culturelle Fen Bladi d’Oran, «Nour», du théâtre régional de Mostaganem, «Al Arnab Oua El Chita», de l’association culturelle de Sétif. Par ailleurs, l’association Chiheb pour les arts dramatiques en collaboration avec l’office communale pour la culture et le tourisme, a organisé à la même occasion la manifestation « La caravane au service de théâtre de proximité » .Cette manifestation a émerveillé les enfants qui ont assisté aux spectacles euphoriques .Ces derniers, n’ont pas cessé d’ovationner les comédiens, habillés de costumes aux couleurs vives et bigarrées dans le cadre de jeu dramatique.

B. Guetmi