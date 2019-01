Le Grand prix du 13e Fntp : Baccalauréat rafle la mise

La pièce théâtrale «Baccalauréat» du théâtre régional de Mostaganem a remporté le Prix du meilleur spectacle, le Grand prix de la 13e édition du Festival national du théâtre professionnel (Fntp), qui a pris fin lundi soir à Alger. Mise en scène par Azzedine Abbar, cette pièce traite de nombreux problèmes sociaux des jeunes à travers l'histoire d'un groupe d'étudiants qui se préparent à passer le Baccalauréat. La pièce de théâtre «Khawana Wa Sareq» (des traitres et un voleur) du théâtre régional de Djelfa s'est vue également attribuer le Prix du Jury, tandis que le Prix de la meilleure interprétation masculine est revenu à Mohammed Lahouas pour la même pièce. La pièce théâtrale «Mackbett», produite par le théâtre national algérien et mise en scène par Ahmed Khoudi, a décroché le Prix de la meilleure mise en scène, alors que la Prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à Fissa Monira Rouabhi. La pièce théâtrale «Juba II», produite par le théâtre régional de Tizi-Ouzou, a décroché le Prix du meilleur texte, attribué à Lyes Mokrab, tandis que le Prix de la meilleure scénographie est revenu à Youcef Djamel, du théâtre régional de Mascara» pour la pièce «Hanine».

Le Prix de la meilleure musique a été décroché, en ex-aequo, par Mohammed Zani du théâtre régional d'Annaba pour «Rabie En ‘Nissae» (Le printemps de femmes), et Djamel Kelouane du théâtre régional de Tizi-Ouzou pour la pièce «Juba II». A cette occasion, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s'est félicité «du retour en force» du théâtre, estimant, dans ce cadre, que cette 13e édition a été marquée par la variation des sujets traités. Dans ce sens, il a salué «la nouvelle génération de metteurs en scène, des acteurs et des scénographes...» Pour sa part, le jury a critiqué «la majorité des œuvres participant à cette édition. Le 13e Festival national du théâtre professionnel, qui a débuté le 22 décembre 2018, a mis en lice 18 spectacles.