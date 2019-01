TRO d’Oran : de la proximité à l’universel

Après le TNA, le théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula vient d’être installé officiellement en tant que membre de l’assemblée générale de «l’Amicale internationale des théâtres» lors d’une cérémonie organisée à son actuel siège en Chine.

Dans une déclaration à notre journal, le directeur du TRO d’Oran, Morad Senouci , a souligné l’intérêt et l’importance de l’adhésion à cette institution qui regroupe 44 pays déjà « cela nous offre des perspectives d’échanges avec les pays membres et donne une visibilité à l’activité du théâtre régionale d’Oran sur la scène culturelle internationale. Il faut savoir que le nouveau site internet du TRO que nous venons de lancer et qui répond aux normes internationales est partagé par le site de cette instance » a déclaré le responsable. Ce dernier précise, par ailleurs, que la démarche marketing du théâtre Abdelkader Alloula est globale « Nous nous imposons des exigences dans tout ce qu’on fait pour être aux normes internationales. Ex nos spectacles démarrent à l’heure, nous travaillons au quotidien sur l’amélioration de l’accueil, nous diversifions nos programmes… ect. Nous voulons faire dans la proximité et l’universel en même temps » a-t-il assuré.

Il convient de rappeler que le TRO d’Oran a financé l’année dernière sur son propre budget, six sur les huit productions validées par le Comité artistique de lecture. Il s’agit de spectacle de rue «El herraz», un autre dans la catégorie «improvisation» coproduit avec l’association Dromadaire, un spectacle de chorégraphie, du « théâtre interactif» coproduit avec l'association Santé Sidi El Houari (SDH), un spectacle de marionnettes «Pinocchio», aussi un monodrame appelé «El Fahla». Le directeur du théâtre Abdelkader-Alloula a décidé de soutenir l’année prochaine un projet «Alloula». L’association Istijmam avec la collaboration de la fondation «Abdelkader-Alloul » vont monter«El Ajwad» et ont sollicité le théâtre d’Oran pour être partenaire. Il est fort de constater que depuis l’arrivée de la nouvelle direction, le théâtre d’Oran tente de s’imposer comme l’un des principaux animateurs de l’activité culturelle à Oran avec l’ONCI. Plus qu’un théâtre, l’Opéra d’Oran est en train de retrouver sa véritable vocation… L’institution propose au public oranais des concerts de chants lyriques, de grandes pièces théâtrales dans les deux langues nationales, des stand-up, du ballet artistique, de la chorégraphie et des spectacles enfants.

Amel Saher