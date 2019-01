Sidi Bel-Abbès : dynamisation de l’investissement

L’année 2018 fut peu prolifique dans son premier semestre du moins si l’on excepte la réception et la distribution de 1.145 logements sociaux pour la plupart et 922 autres au titre de l’AADL relevant la volonté politique affichée pour soutenir le secteur en question et répondre aux attentes et préoccupations des populations en la matière. Naturellement, d’autres projets de moindre envergure d’aménagement urbain, d’assainissement et d’AEP et de constructions scolaires ont été également réceptionnés participant à l’amélioration d’une cadre de vie et la promotion d’un environnement.

Le changement opéré à la tête de la wilaya intervenu à la suite du mouvement décidé par le Président de la République dans le corps des walis constituait un événement de taille pour donner un sang nouveau à cette région qui célébrait le 40e anniversaire de la création de son université et le premier de la mise en service de son moyen moderne de transport qui est le tramway. Deux célébrations situant l’option de la modernisation prise par cette wilaya qui s’est confortablement équipée pour créer une infrastructure de base et susciter l’investissement productif. Une réelle reprise a été perçue effectivement au gré d’une activité débordante du nouveau wali, M. Sassi Ahmed Abdelhafidh, qui a sillonné le territoire de la wilaya et pris connaissance des véritables préoccupations de la collectivité et des attentes de la population. Des préoccupations s’articulant autour d’un nécessaire équilibre entre les zones de la wilaya pour assurer une homogénéité et une dynamisation de l’investissement productif grâce à l'exploitation des énormes potentialités existantes. La visite d’inspection et de travail effectuée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour l’inauguration du centre régional anti-cancer et la polyclinique de la sûreté nationale, a d’une certaine manière soutenu la relance opérée au vu de la disponibilité du membre du gouvernement et son engagement à initier un programme d’urgence au titre du fonds national des collectives locales et à défendre le dégel de quelques opérations vitales en veilleuses telles que la réalisation du nouveau CHU. Pratiquement une feuille de route a été élaborée pour guider l’action locale et orienter les efforts à consentir de manière à se concentrer sur le secteur de l’habitat et celui de l’investissement productif dans les domaines de l’agriculture, vocation principale de la wilaya, l’industrie à la faveur du développement des créneaux de sous-traitance et du tourisme naturel.

De telles perspectives exigent évidemment l’engagement des gestionnaires des secteurs cités et l’implication des élus locaux notamment les présidents des APC… Et là est toute la question devant le manquement à des obligations constatées de ces représentants de la population qui ignorent le plus souvent leurs missions et leur rôle. Fait saillant de l’année 2018 et unique en son genre, le blocage des activités de cette institution depuis son installation, a défrayé la chronique pour que le commun des citoyens s’interroge sur un tel constat aux effets néfastes sur son quotidien et interpelle via des réseaux sociaux les pouvoirs publics pour une normalisation de gestion. Un ultimatum a été signifié aux membres de sa composante pour que les divergences et conflits soient relégués au dernier plan et se consacrer aux tâches essentielles de cette cellule de base du développement que sont la promotion de la collectivité et la prise en charge des besoins de la population. Tout l’espoir repose donc sur cette nouvelle feuille de route conçue au nom du pragmatisme et de l’efficacité, de la rigueur et de la rentabilité pour reprendre en main un processus de développement, honorer les engagements pris et répondre aux aspirations d’une population. Il y va également de la valorisation d’un élan d’équipement national dont la wilaya s’est taillée une part considérable à l’impact certain sur sa promotion à l’image du passage de l’autoroute sur plus de 71 km, de l’extension et de la modernisation du réseau ferroviaire lui conférant un statut de pôle d’échanges et autres imposantes infrastructures réceptionnées… Des projets structurants vraiment de nature à inciter l’investissement productif et motiver les opérateurs potentiels…

Localement alors, l’esprit d’innovation et d’entreprise est à faire valoir pour une meilleure efficacité à cette feuille de route…

A. Bellaha