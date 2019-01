Mascara : en pleine expansion

Une année s’est écoulée et de grands pas ont été faits dans différents secteurs, dans le cadre du processus du développement local tel que l’hydraulique, les ressources en eau, l’agriculture, le logement et l’urbanisme et l’enseignement supérieur qui ont bénéficié de réalisations qui ne manqueront pas d’insuffler un réel dynamisme du point de vue du développement et de contribuer puissamment à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Il faut dire que ce sentiment est pleinement fondé. De surcroît, Mascara et ce n’est pas le moindre de ses atouts, occupe une position des plus enviées sur le plan économique et commercial faisant d’elle un carrefour dans l’ensemble régional Ouest et Sud-Ouest avec son potentiel agricole renommé pour son abondance et la qualité de ses produits, ses ressources forestières qui occupent une superficie de 95.687 hectares. L’on dira que l’année 2019, s’annonce porteuse d’espoir sur une terre d’hospitalité et rappeler la nécessité de se préparer à l’après-pétrole, Mascara est l’illustration édifiante de ce changement de cap. La réalisation de nouvelles structures sanitaires dans différentes localités, notamment à Sig, Tighennif, Mohammadia, Ghriss ; des hôpitaux réalisés en préfabriqué seront remplacés par d’autres en dur, des structures d’hémodialyse, des centres anti-cancéreux, l’extension des UMC et le nouveau service de psychiatrie sont à mettre à l’actif des acquis des la région. Les réalisations dans le secteur de l’éducation, depuis 1999, sont des indicateurs d’amélioration de la scolarisation dans les trois paliers de l’enseignement et le spectre de la surcharge des classes ne hante plus les esprits. La réouverture de classes fermées durant la période d’insécurité et la réalisation de lycées et de CEM ont fait que le taux de scolarisation est passée de 93 à 98%. Même constat de réussite dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une augmentation des infrastructures universitaires et du nombre de places pédagogiques qui est passé du simple au double, sans omettre les équipements d’accompagnement. A l’instar des autres secteurs, celui de la formation professionnelle a augmenté les capacités d’accueil.

Le secteur de la poste et des TIC a connu la plus grande densité téléphonique, de connexion Internet et de raccordement à la fibre optique ; le développement des infrastructures sportives au profit des jeunes a permis d’améliorer les indicateurs de ce secteur. Le secteur de la PME/PMI, celui des transports et du commerce, de l’artisanat et de l’environnement, de l’action sociale, ces créneaux ont largement contribué à la création d’emplois, des préoccupations qui ne sont pas en reste dans cette mue que connaît la wilaya dans tous les secteurs. Le lancement des travaux du projet d'alimentation en eau potable de 11 communes de la wilaya à partir de la station de dessalement de l'eau de mer d'El-Mactaâ (Oran) et par le biais du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO). Ce projet est destiné à alimenter environ 300.000 habitants de onze communes par un quota de 122.000 mètres cubes d'eau potable par jour. À l'horizon 2040, ils seront quelque 630.000 habitants à disposer de cette eau. Le coût du projet est de 10 milliards de DA. Ce projet important destiné aux communes à forte densité démographique permet de mobiliser de grandes quantités d'eau des barrages de la wilaya pour les besoins des trois périmètres agricoles irrigués. La wilaya de Mascara occupe une position stratégique sur le plan économique et commercial qui fait d’elle un carrefour dans l’ensemble régional Ouest et Sud-Ouest. Sa vocation première est l’agriculture d’où elle détient une renommée grâce à l’abondance et la qualité de ses produits. Elle recèle d’importantes ressources naturelles. Elle s’étend sur 5.135 km2 et compte 16 daïras et 47 communes. La zone Habra-Sig est favorable au développement de l’industrie agro-alimentaire. La plaine de Ghriss concentre d’importantes unités industrielles et de services. La zone recèle les meilleures potentialités en sol, ce qui rend l’activité agricole prépondérante. Au plan industriel, la plaine de Ghriss concentre d’importantes unités industrielles et de services localisées principalement dans la zone industrielle de Tighennif et Ghriss et renferme également un nombre important d’unités de conditionnement et de transformation de produits agricoles. Le développement industriel est orienté vers la transformation et la valorisation des surplus agricoles réalisés par la zone ainsi qu’en direction des créneaux industriels et de services situés en amont et en aval du secteur agricole, c’est une zone de terroir de dimension internationale dans le domaine de l’oléiculture et la viticulture. Les céréales occupent une superficie de 140.000 ha avec une production de 2 millions de quintaux. La culture de la céréale est pratiquée à l’échelle de toutes les communes de la wilaya. La production animale, représente un patrimoine non négligeable au niveau de la wilaya avec un effectif de 29.000 têtes bovines dont 13.000 vaches laitières qui produisent 46 millions de litres par an, quant à la viande rouge, elle est estimée à 70.300 q/an, pour les viandes blanches, l’élevage est estimé à 7 millions de sujets (poulets de chair) qui assure une production de 118.500 q/an pour l’œuf, 259 millions d’œufs par an par un cheptel estimé à 1.700.000 poules pondeuses.

A. Ghomchi