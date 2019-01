Oran : Capitale De la fraternité

La béatification de 19 religieux à Oran, un évènement qualifié de «signe de fraternité fort dans le ciel d’Algérie à destination du monde entier», selon le pape François.

En effet, Oran a enregistré la distribution de plus de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 sont déjà livrés et près de 71.000 unités sont en cours de réalisation, dont une bonne partie est en voie de réception, selon les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’exécutif. Une opération d’une grande ampleur a débuté le 1er novembre avec la remise de clés de plus de 6.000 logements à leurs bénéficiaires.

Le wali a précisé que grâce aux directives du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ayant permis la levée du gel sur nombre de projets de travaux d’aménagement extérieur, la wilaya a pu réceptionner ces logements qui étaient livrés dans des cités non encore aménagées. Selon le même responsable, 80% des familles détentrice des pré-affectations ont déjà rejoint leurs nouveaux logements. 1.500 autres familles, ayant des pré-affectations, vont quitter leurs habitations précaires au début de l’année. Il est prévu aussi la distribution de 4.100 logements Aadl avant la fin de l’année 2018. Le wali a fait savoir, par ailleurs, que le programme des 11.000 logements destinés aux habitants des Planteurs, sera relancé au cours du 1er trimestre 2019 via une opération d’envergure qui touchera dans sa première tranche 3.000 familles. Pour la wilaya d’Oran, 2018 a été, aussi, l’année des grands investissements avec l’inauguration du nouveau complexe sidérurgique du groupe algéro-turc Tosyali Algérie, dans la daïra de Béthioua. Ce complexe est exceptionnel de par sa grande capacité et sa technologie ultramoderne. Il s’étend sur une superficie de plus d’un million de m2, il est totalement intégré et doté de plusieurs installations qui sont toutes semblables à des usines distinctes comprenant 5 unités principales à savoir ; une unité pelletisation pour le traitement du minerai de fer avec une capacité de production de 4 millions de tonnes par an de pellets ; un DRI le plus grand de taille dans le monde avec une capacité de 2,5 millions de tonnes par an ; une aciérie avec une capacité de 2,5 millions de tonnes/an et qui a le plus grand four à arc au monde, fonctionnant au DRI ; deux laminoirs de rond béton à haute vitesse ; une unité de production de pipelines en spirale avec une capacité de 400.000 tonnes par an et diverses unités auxiliaires desservant toutes ces installations.

La capitale de l’Ouest a eu l’honneur d’accueillir un évènement, premier du genre dans le monde musulman, qui consacre le vivre ensemble en paix et le dialogue interreligieux pour lequel œuvre l’Algérie sur la scène internationale. Il s’agit de la béatification de 19 religieux à Oran, un évènement qualifié de «signe de fraternité fort dans le ciel d’Algérie à destination du monde entier», selon le pape François. Plus 1.000 personnes dont 500 venus de l’étranger, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, du cardinal Giovanni Angelo Becciu, représentant du Saint Siège, des ambassadeurs de neuf pays et une trentaine de journalistes étrangers ont assisté à la cérémonie de béatification de 19 religieux assassinés pendant la décennie noire. La béatification a eu lieu à la basilique Notre-Dame de Santa Cruz. S’exprimant à l’occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a indiqué que l’Algérie est un pays pluriel et défend le vivre ensemble, la co-existence et la cohabitation. Il a, par ailleurs, rappelé que la Constitution algérienne, dans son article 45, confirme la liberté de conscience, à la faveur de la révision de la Constitution de 2016. L’article a été renforcé par la garantie d’exercice d’un autre culte que musulman.

Dans le domaine sportif, Oran a vu cette année l’installation officielle de la commission nationale de la préparation technique et matérielle des Jeux méditerranéens 2021. Cette nouvelle instance est présidée par le ministre du secteur et secondé par un 1er vice-président qui est le wali d’Oran et un 2e vice-président, le président du Comité Olympique Algérien (COA). Elle est composée, par ailleurs, de 12 présidents de commissions qui représentent essentiellement des fédérations, des anciens athlètes et des ministères concernés directement dans la préparation du grand rendez-vous que ce soit au plan technique ou administratif.

Amel Saher