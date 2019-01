Notre forum rend hommage au colonel Boussouf : un génie de la révolution

A l’occasion du 38e anniversaire de la mort du colonel Abdelhafid Boussouf dit Si Mabrouk (1926-1980), notre forum de la mémoire a organisé, hier, une conférence ayant pour thème ‘‘Les télécommunications dans la lutte pour la Libération nationale’’ et rendu un vibrant hommage à ce grand Moudjahid, membre du Groupe des 22 historique. Sa vision prospective et ses qualités de stratège ont permis à l’un de ces grands hommes de l’histoire de l’Algérie de contribuer au combat contre le colonialisme et de participer activement à la préparation de l’après-indépendance.

S’exprimant à cette occasion, l’ancien responsable du renseignement de la wilaya V, puis chef du DDR (la Direction de documentation et de recherche du MALG), a déclaré que les télécommunications ont été une «formidable» et «redoutable» arme pour lutter contre le colonialisme, et qualifié le colonel Boussouf de «père fondateur» des renseignements algériens.

Mohamed Khelladi a fait savoir à cette occasion que le défunt a eu l’idée de former 70 étudiants au sein de la nouvelle école politico-militaire, située aux frontières algéro-marocaines, et révélé que cette structure était totalement clandestine. «Il faut savoir que même les Marocains n’étaient pas au courant de nos activités», a-t-il affirmé, avant d’indiquer qu’en sa qualité de membre des renseignements de la wilaya V, «nous avions pour missions d’espionner les positions et l’emplacement des matériaux de l’armée coloniale». Il confiera que le colonel Boussouf avait envoyé 27 cadres de cette école politico-militaire pour recréer la Fédération de France suite à l’arrestation de plusieurs des membres de cette dernière. «Pour moi, Boussouf était plus qu’un visionnaire», a-t-il reconnu avec admiration, ajoutant au passage qu’après sa nomination au Comité de coordination et d’exécution (CCE), ancêtre du GPRA, Boussouf a eu l’idée de créer un centre de recherches disposant de plusieurs stations d’écoutes et permettant de transmettre l’ensemble des informations au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Outre ces centres, l’interlocuteur a annoncé, par ailleurs, qu’une base clandestine de renseignement était en la possession du MALG située en Libye. A cet égard, il confie que l’engagement «sans faille» de cette structure dirigée par le colonel Boussouf a permis de pousser à la désertion de pas moins de 4.500 éléments de la Légion étrangère, essentiellement des Yougoslaves et des Tchèques. « D’ailleurs, six d’entre eux ont même rejoint nos rangs et nous ont aidés au niveau des transmissions », a-t-il tenu à rappeler, avant de mettre en évidence le fait que les stations d’écoutes ont permis à la révolution de savoir ce que l’ennemi savait sur elle et sur ce que l’armée coloniale comptait faire.



Le rôle de Boussouf dans la création de la radio ‘‘La voix de l’Algérie libre et combattante’’



L’ancien responsable du renseignement de la wilaya V conclura ses propos en affirmant que lors des négociations d’Evian, le MALG envoya 17 experts en possession du maximum d’informations sur la partie adverse, renforçant ainsi nos positions.

Pour sa part, l’ancien dépanneur au sein du service des transmissions du MALG, Amar Maamri, révèlera que l’idée de créer un service des transmissions est venue à l’esprit de Boussouf en juin 1956. « Cette idée se concrétisa par le biais de l’aide non négligeable du commandant Si Omar Telidji qui a rejoint les rangs de l’ALN en 1956 pour former la première promotion des opérateurs radio, baptisée ‘‘promo Zabana’’», a-t-il raconté, révélant dans la foulée que pas moins de 13 promotions ont été formées par le Centre d’instruction technique des transmissions (CITT). Et de poursuivre ses propos en affirmant que Si Omar Telidji était l’instigateur des premiers codes de chiffrement des messages radio et les premiers centres d’écoutes, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest du pays. Amar Maamri reviendra sur son rôle de dépanneur, avant d’ajouter que les services des transmissions avaient aussi deux stations d’écoutes, en Chine et au Venezuela. « Nos stations d’écoutes à l’étranger étaient composées de radios transmetteurs BC-610, pesant 300 kilos et d’autres plus légers pour l’ensemble des wilayas de l’intérieur du pays », a-t-il expliqué, avant d’évoquer le rôle qu’avait eu Abdelhafid Boussouf dans la création de la radio ‘‘La voix de l’Algérie libre et combattante’’ pour mettre en échec «la propagande coloniale» et faire connaître notre «noble combat» au monde entier.

Né en 1926 à Mila, le colonel Abdelhafid Boussouf était un militant engagé au sein du Parti du peuple algérien (PPA) lorsqu’il fit la connaissance, entre autres, de Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M’hidi, Lakhdar Bentobal. Il fut, d’autre part, l’un des membres les plus éminents de l’Organisation spéciale (OS), du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il a assisté à l’historique réunion des 22. Après le déclenchement de la glorieuse Révolution de 1954, il a été nommé, en avril de la même année, adjoint de Ben M’hidi dans la Wilaya V, chargé de la région de Tlemcen. Il décèdera le 31 décembre 1980.

Il est à rappeler que le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, dans une lettre adressée, lundi, à l’occasion d’un hommage qui a été rendu au défunt, à Mila, qu’Abdelhafid Boussouf est de la trempe des grands hommes «dignes d’être pris en exemple par les générations montantes», et insisté sur la nécessité de mettre davantage en lumière «cette grande figure de la Révolution algérienne à travers les témoignages de ses frères d’armes ».

De son côté, le wali de Mila, Mohamed Amier, a souligné l’importance de retranscrire et d’asseoir l’héritage de cette figure incontournable de la glorieuse Révolution de Novembre.

Sami Kaidi