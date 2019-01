Le diktat des propriétaires

La spéculation fait flamber le marché de l’immobilier. Les courtiers, les intermédiaires, la cupidité des uns, d’une part, et l’absence de garde-fous, à même de protéger le citoyen de la concupiscence des propriétaires de biens immobiliers, de l’autre, font bel et bien le malheur des personnes à la recherche d’une location, y compris dans les quartiers populaires et populeux lesquels, à leur tour, n’échappent pas à l’envolée du coût des contrats de bail, ficelés au gré des saisons et en fonction des humeurs de ces «marchands» qui profitent de la détresse de ceux qui les sollicitent. Finie l’ère où seuls les quartiers chics avaient leurs propres règles de location, avec des seuils, généralement, infranchissables pour l’Algérien moyen. On peut même dire que l’époque de la banlieue «moins chère» est révolue, de nos jours, avec une tendance de plus en plus à l’alignement des prix de location, peu importe la zone ou le lieu de l’immobilier proposé au citoyen. A chacun ses lois, quand on dispose d’un appartement ou d’un étage de villa, lorsqu’ on veut les mettre en location. D’ailleurs, beaucoup ne passent pas forcément par une agence immobilière et préfèrent plutôt emprunter le chemin de la publicité informelle ou carrément l’astuce «radio trottoir» pour parvenir à leurs fins. C’est certainement moins onéreux sans l’immiscion d’une tierce personne dans la transaction, mis à part les principaux concernés ; c'est-à-dire le client et le propriétaire du bien. En effet, ces derniers temps, trouver une location qui tient compte du revenu du demandeur est loin d’être une mince affaire, avec des hausses astronomiques et régulières du mètre carré du foncier, à même de décourager plus d’un, notamment si l’intéressé porte le statut de père de famille, faisant partie, de surcroît, de la classe des travailleurs.



À l’heure de la spéculation !



Les grandes villes et la capitale plus particulièrement sont «gangrenées» par l’envolée du coût de location des appartements, au point de se limiter à une certaine classe de la société ou, dans d’autres cas, recourir à l’endettement pour avoir un toit, en attendant de disposer de son propre chez-soi. Il faut signaler que l’absence de projets destinés aux locations, à court, moyen et même à long termes, si la personne est attirée par ce genre de formules, encourage l’option des propriétaires particuliers. Seul hic demeure, bien entendu, la «boulimie» affichée par les détenteurs du marché locatif.

Etrange paradoxe, au moment où tout le monde s’attendait à une dégringolade du prix du foncier, avec tous ces programmes de logements construits par l’Etat, ces dernières années, on assiste plutôt à une percée de ce celui-ci comparé aux années précédentes. Il faut dire qu’Alger est en tête des villes africaines les plus chères en termes de l’indice des prix de l’immobilier. Un détail qui explique, à lui seul, la forte demande pour l’alternative de la location des appartements, très en vogue d’ailleurs. Un site spécialisé dans les annonces immobilières, en 2016, confirme cet état de fait, allant jusqu’à signaler que le prix de location chez-nous dépasse 6 fois le SNMG. Selon les spécialistes de l’immobilier, le passage par une agence agréée est le seul garant, non seulement pour échapper à une arnaque mais aussi tirer le prix des locations vers le bas. Une simple visite du site Oued Kniss suffit à donner le tournis aux plus coriaces et les pleins aux as. A titre illustratif, un F3 à Debussy, au centre d’Alger, le prix de location est fixé à 80.000 DA, un F2 à la Grande Poste à 45.000 DA. A Dély Brahim, le même type d’appartement est proposé à 65.000 DA. La banlieue n’échappe pas à cette flambée. Pour preuve, un trois pièces à Ain Bénian, par exemple, est loué à 35.000 DA. Idem pour le même genre de logement situé à Hussein Dey. Mais dans toute cette histoire, c’est surtout l’affaire de l’avance d’une année à verser au propriétaire et à renouveler chaque fois qui pose problème.



L’amer constat !



Aujourd’hui, la réalité est telle que l’option de la location s’avère très difficile pour beaucoup de personnes aux faibles et moyens revenus, qui attendent avec impatience de voir leur rêve de bénéficier de leur propre appartement se concrétiser.

Le programme AADL, plus particulièrement, reste pour beaucoup de jeunes couples l’ultime solution qui mettra un terme au supplice de tantale, qui revient chaque fois pour déstabiliser la vie de famille et même menacer sa cohésion. Il faut savoir que des unions ont été disloquées pour la même raison, n’ayant pas les moyens pour se payer une location ne serait-ce qu’un studio. C’est ce que dira, en tout cas, yasmine,

contrainte à demander le divorce après seulement une année de vie conjugale. Cette dernière a dû quitter son travail après être tombée enceinte, en raison de l’éloignement de son lieu de travail. Yasmine habitait chez sa belle-famille avec qui le courant était tout le temps électrique.

«J’étais tout le temps court-circuitée par la belle-mère et les belles-sœurs. C’était l’enfer, d’autant plus qu’on n’avait pas les moyens pour louer, puisque toutes nos économies ont été dépensées quand on s’est mariés, et le résultat inévitable, à savoir le divorce, n’a pas tardé à venir», a-t-elle confié.

Lynda, quant à elle, a connu les affres de la location pendant des années. Son seul souhait est d’avoir son appartement AADL. elle et son mari, quand ils avaient vu l’annonce du programme 2013, ils avaient sauté sur l’occasion à travers une souscription en bonne et due forme.

«Nous avons vu de toutes les couleurs durant nos cinq années de location. C’est dur de louer un appartement et au même temps entretenir une famille de cinq personnes», dira-t-elle.

Opter pour la location ; cette solution temporaire et choix difficile, n’est pas toujours à portée de main, avec une cherté de la vie qui secoue, chaque mois, les budgets et déstabilisent même les familles.

Samia D.