Concierge : un métier à réhabiliter

Comme de nombreux métiers, le concierge a subi durement les aléas du temps, de la clochardisation, parfois aussi l'extinction pure et simple dans beaucoup de cités. On ne se préoccupe plus du sort de tous ces bâtiments réceptionnés et distribués pour être livrés, dans quelques années, à l'inévitable dégradation. En fait, il était une fois où ces hommes et ces femmes qui veillaient à ce que nos bâtiments restent intacts et nickels. Il faut dire que la présence de ces derniers dans les cités épargnait sans doute la «rouille» des ensembles et des ouvrages pour lesquels des budgets conséquents ont été consacrés.

La conciergerie, qui veillait à la préservation de nos bâtiments en bon état, ne fait plus partie du maillon de la chaîne de nos projets livrés en grandes pompes. Le résultat ne tarde d’ailleurs pas à venir peu de temps après leur distribution. Le suivi et la maintenance ne sont certainement pas le souci majeur des responsables ayant pour seul et unique souci de répondre à la forte demande en logement qui va crescendo avec une démographie galopante, constatée de plus en plus dans les grandes villes du pays. A vrai dire, face à cette situation, la diversification des offres, à travers des programmes variés et nombreux, pour régler définitivement la crise du logement a été hissée au rang des priorités, mais cette orientation n’a pas malheureusement pris en considération le devenir de ces habitations, encore moins leur entretien.

A Alger, comme dans les autres agglomérations, seuls quelques concierges ont échappé au vent de la décadence, ou plutôt au délabrement à la fois des immeubles et de leur métier, en changeant bien entendu de nom pour gardiens ou autres. C’est dire aujourd’hui, la menace qui pèse sur nos cités, y compris les nouvelles, présentant pour leur plupart des signes de vieillissement prématuré, notamment en ce qui concerne les parties communes lesquelles font l’objet d’une grande pression à l’origine de l’état désastreux de celles-ci.

Les cages d’escalier, les boîtes aux lettres, les entrées de bâtiments ainsi que les ascenseurs sont des exemples concrets du triste sort réservé à nos bâtiments où il ne fait plus bon vivre, sans parler du manque de sécurité qui se griffe à la longue liste des dysfonctionnements, avec lesquels il est recommandé de cohabiter, bon gré, mal gré, en l’absence de concierges chargés, comme ce fût dans le passé, de la gestion des affaires courantes, liées pas seulement à l’hygiène mais également aux autres aspects en rapport avec l’éclairage, l’état des ascenseurs, la dégradation des portes des immeubles, pour ne citer que ceux-là, sachant que la conciergerie joue le rôle d’intermédiaire entre les locataires et les OPGI.



Les concierges ont disparu



Au lendemain de l'indépendance, la gestion des bâtiments a été attribuée aux services des biens vacants, puis aux offices de promotion et de gestion immobilières. Ils étaient, en vertu de cette réorganisation, gérés selon une organisation universellement connue et basée sur l'existence d'un syndic d'immeuble. Cependant, depuis la cession des «biens de l'Etat» au début des années 80, la qualité d'entretien de ces immeubles a commencé à prendre un sacré coup. Pis encore, les concierges, de leur côté, ont dû carrément abandonner leur métier pour des raisons d’âge, et la relève, quant à elle, n'a pas été assurée, ce qui explique l’état des cités actuellement.



L’AADL ou l’exemple édifiant du cumul de fonctions



Les programmes de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement avaient pour particularité, il faut le préciser, la désignation de « chargés » d’immeubles à la place des concierges. Seul hic, ces derniers sont dépassés par le nombre de bâtiments sous leur responsabilité; pas moins de trois pour chacun. Leur mission est confuse. Il faut bien l’admettre, ils sont au four et au moulin ; tantôt ils sont jardiniers, tantôt ils sont agents de nettoiement et d’autres électriciens, réparateurs d’ascenseurs ou encore chargés des petites bricoles quotidiennes.

C’est ainsi que les rôles sont noyés, ce qui n’est pas sans conséquences sur le rendement. Aujourd’hui, les femmes de ménage se font rares et pour une panne d’ascenseurs, il faut carrément attendre des mois. Certains immeubles sont privés de cet équipement essentiel pendant une année. Le même problème existe pour les autres formules, notamment le logement social où les habitants sont tenus de cotiser pour se payer une femme de ménage, ou encore pour les HLM de l’époque coloniale de réparer les ascenseurs. Aujourd’hui, c’est un fait, l’absence des concierges, les vrais, est fortement ressentie dans les cités, livrées à elles-mêmes très souvent. Ce n’est pas étonnant de voir des nouvelles cités rongées par une dégradation avancée qui constitue un risque majeur pour leur durée de vie. En 2015, le nombre de conciergeries relevant des OPGI d’Alger était de 127. Un chiffre certainement en deçà des besoins, d’autant plus que le parc immobilier ne cesse de grandir. L’ère du retour de ces professionnels verra-t-elle le jour ? On l’espère pour sauver nos cités de «l’errance» et de la traversée du désert dont elles souffrent une fois attribuées aux bénéficiaires. Nul ne peut, aujourd’hui, nier le rôle et la place ces concierges dans la gestion de celles-ci en tant que relais entre les locataires et les OPGI ou encore l’AADL. Ces professionnels existent partout et dans tous les pays, et fermer l’œil sur leur absence ne peut que nuire à nos immeubles.

Samia D.