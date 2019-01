Habitat précaire : L’adieu aux bidonvilles

En quelques années, ce sont des millions de citoyens qui ont pu bénéficier de logements. Dans la capitale, plus de 100.000 familles sont dans ce cas depuis juin 2014 et qui occupaient auparavant des bidonvilles, des anciennes bâtisses des immeubles menaçant ruine et des caves.

En outre, 420.000 unités de différentes formules sont en cours de réalisation. A l'achèvement de la 24e opération de relogement, les surfaces récupérées s'élèvent à environ 550 hectares et ces terrains seront consacrés à plusieurs projets publics de différents secteurs. Environ 600 familles habitant des logements exigus bénéficieront, en janvier, dans le cadre d'un quota de 6.000 logements consacrés aux logements sociaux destinés aux communes, a révélé le wali, M. Abdelkader Zoukh. Différentes communes à l’instar de Bouzaréah, Chéraga, Baraki, Dar El Beida, Draria, Oued Koriche, Hammamet, Bologhine, Douéra et Ouled Fayet sont concernées.

Toujours dans le centre du pays, un quota supplémentaire de 3.000 logements, tous types confondus, a été attribué à la wilaya de Bouira dans le cadre du programme 2019, a annoncé récemment le wali, Mustapha Limani.

Il a rassuré les citoyens exclus des précédentes listes de bénéficiaires quant à l’examen «minutieux» et «juste» de leurs recours et demandes de façon «équitable et transparente». «Les services concernés font leur travail dans ce sens», a rassuré M. Limani. Des dizaines de citoyens de la commune d’Ain Bessam, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, avaient protesté contre des «irrégularités» dans l’acceptation des dossiers et l’attribution de logements promotionnels aidés. Les manifestants avaient appelé les autorités de la wilaya à intervenir pour trouver des solutions à cette question. En réaction à cette protestation, le wali a réitéré l’engagement des services de la wilaya à étudier et examiner au «cas par cas tous les recours déposés par les citoyens exclus de cette liste». «Nous sommes au courant de ce qui se passe pour le logement, et je vous assure que tous les recours déposés par les protestataires seront étudiés de façon équitable et juste et de façon qui permette à chacun des citoyens d’accéder à son droit au logement», a assuré le même responsable. «Les citoyens qui ont mérité et ont été rejetés auparavant, auront leur droit dans ces nouveaux programmes, nous sommes soucieux de répondre et d’écouter les doléances de nos citoyens, et je les rassure quant à l’examen minutieux des recours ainsi que des listes», a insisté le chef de l’exécutif. Au Sud, ce n’étaient pas moins de 950 logements publics locatifs (LPL) qui ont été distribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Ghardaïa durant l’année 2018, selon des responsables de la direction du logement (DL) de la wilaya. Ces logements font partie d’un programme de 2.705 unités de même type retenues en faveur de la wilaya, alors que le reste des logements (1.755) sont en cours de parachèvement, a indiqué à l’APS le directeur du secteur Abdelhalim Mellat. Neuf cent treize (913) logements ruraux ont été réalisés dans la même période par les bénéficiaires après avoir reçus une aide de l’Etat, a fait savoir le même responsable, précisant que 2.335 parcelles de terrains d’une superficie de 200 à 250 m2 ont été également attribuées pour l’autoconstruction. Au Total 27.756 parcelles de terrain sur un quota de 30.000 parcelles retenues pour la wilaya de Ghardaïa ont été déjà attribuées, dont 11.852 bénéficiaires ont entamé réellement les travaux de construction de leur logement, selon ce responsable. «Les pouvoirs publics sont engagés à accélérer le rythme de réalisation de ces programmes d’habitat social pour répondre au mieux aux attentes des populations de la wilaya, en application de l’instruction interministérielle (n°6 du 1er décembre 2012) relative au développement de l’offre de foncier public dans le Sud afin d’y résorber le déficit en logements accumulé durant des années et donner aux citoyens le moyen d’accéder à un lot de terrain à bâtir viabilisé», a rappelé M. Mellat. Le programme de logement (1.370 LPL, 100 logements AADL et 2.832 logements ruraux) est en cours de réalisation sur le site du nouveau pôle urbain de Hassi El Garaa dans la wilaya déléguée d’El Menéa qui s’étend sur une superficie de plus de 600 hectares, a-t-il fait savoir. Le parc de logements de la wilaya de Ghardaïa se compose de plus de 103.500 unités, tous types confondus, avec un taux d’occupation du logement (TOL) estimé à 5,39 personnes par habitation, selon les données du secteur.



Toutes les commodités disponibles



En ce qui concerne l’Est, quelque 830 logements tous segments confondus ont été distribués récemment à Constantine à leurs bénéficiaires. Il s’agit de 530 logements publics locatifs (LPL), de 100 logements pour les enseignants universitaires, et 200 aides à la construction rurale, avait précisé le wali, Abdessamie Saidoune, dans une allocution prononcée au cours de cette cérémonie. Sur les 530 LPL distribués, 360 unités sont affectées aux familles occupant des habitations précaires à la ville de Constantine, a fait savoir le chef de l’exécutif local, précisant «qu’il ne reste qu’un quota de 512 pour que le dossier de relogement de cette catégorie de citoyens, englobant 3.200 logements, soit clos». Après le relogement des 512 habitants restant «d’ici à deux mois», l’administration locale se penchera sur les cas de recours déposées dans le cadre de l’opération de relogement des occupants des habitations menaçant ruine à la vieille ville de Constantine, a souligné le même responsable. Il a été procédé dans le cadre de cette opération de distribution de logements à la remise des clés de 54 LPL à la commune d’Ouled Rahmoune et de 29 autres logements de même type au profit de familles occupant des habitations précaires à la commune d’El Khroub, a encore souligné M. Saïdoune. L’opération de distribution de logements a concerné également 100 enseignants universitaires, a ajouté le même responsable, précisant que sur les 460 unités affectées à cette catégorie, 330 ont été déjà distribués et ne reste qu’une trentaine d’unités à remettre «dans un délai de deux mois».

Deux cent aides à la construction rurale ont été remises à leurs bénéficiaires dans diverses communes de la wilaya. Le chef de l’exécutif local qui a rappelé que 15.300 logements dont plus de 9.000 LPL avaient été distribués à Constantine depuis la mi-2017 à ce jour, a indiqué que 3.400 unités à caractère social (1.700 à Massinissa, 1.200 à Ain Nehas et 1.500 à Békira) seront distribuées «avant la fin du premier trimestre 2019».

«Ce programme important de logement est déjà achevé et ne reste que quelques retouches de finition concernant l’aspect voirie et réseaux divers (VRD)», a fait savoir le même responsable, faisant également part de la distribution lors «du 1er trimestre 2019» d’importants quotas de logements promotionnels aidés (LPA) (environ 700 unités) de plus de 4.000 logements de type Location-vente (AADL) à Retba (Didouche Mourad) et à l’extension ouest de la ville Ali Mendjeli. La wilaya de Constantine a enregistré durant les cinq dernières années des résultats «remarquables» dans la réalisation de logements à caractère social avec un lot de plus de 20.000 LPL distribués depuis fin 2013 à ce jour, soulignent les services de logement.

A Tébessa, pas moins de 2.000 logements publics locatifs (LPL) situés au niveau du pôle urbain «Douken» de Tébessa, seront distribués au profit de leurs bénéficiaires au cours du premier trimestre, selon les services de la wilaya. La même source a expliqué à l'APS que ce quota qualifié d’«important» d’un programme de 5.040 unités de la même formule, sera distribué au cours du premier trimestre, soulignant que le taux de réalisation des travaux de raccordement des foyers aux réseaux divers (assainissement, eau potable, gaz, éclairage public et voirie) a dépassé 95%. Le chef de l’exécutif local, Atallah Moulati, avait annoncé précédemment que les listes définitives des bénéficiaires de ce quota seront annoncées le 3 janvier prochain, ajoutant que la remise des clés se fera au cours du «premier trimestre de 2019». Pour rappel, le nouveau pôle urbain «Douken» de la ville de Tébessa, totalise 5.040 logements publics locatifs et 1.640 unités de la formule location-vente sur une superficie globale de 256 hectares. Pour sa part, la Direction de l'urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC) de Tébessa a alloué une enveloppe financière de l'ordre de 500 millions DA pour le parachèvement des travaux d'aménagement de 2.000 logements, a-t-on noté de même source. A noter, le secteur de l'habitat de Tébessa a enregistré durant l'année 2018 la distribution de pas moins de 3.013 unités LPL à travers les 28 communes de cette wilaya frontalière, 131 unités de logements promotionnels aidés (LPA) situées dans les communes de Bir El-Ater et au chef-lieu de wilaya ainsi que l'attribution de 1.500 aides financières aux logements ruraux et 1.412 décisions de lotissements sociaux.