Alger : Des forêts agressées

Dix contraventions liées à l’atteinte à la faune et à la flore dans la wilaya d’Alger ont été dressées en 2018, a indiqué le chef de service de la protection de la faune et de la flore à la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, Kamel Laras. Entre autres atteintes figurent l’abattage anarchique des arbres, la chasse illicite des espèces protégées et la construction anarchique en milieu forestier, dans le cadre de l’application de la loi 84/12 portant protection de la faune et de la flore, a déclaré M. Laras à l’APS. Des dossiers judiciaires ont été ouverts pour les infractions constatées, dont 8 infractions pour abattage des arbres, possession d’espèces protégées rares sans autorisation (fennec et le perroquet gabonais), les contrevenants ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes.

Durant la même période, deux constructions en cours de réalisation ont été démolies. La première était situé dans la forêt de Baïnem (circonscription administrative de Chéraga), alors que la deuxième consiste en l’extension illicite d’un kiosque dans la Forêt de Beni Mered à Bordj El Kiffan, outre 4 tentatives de construction anarchique.

Les opérations de démolition font suite à l’établissement de PV dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites, notamment en milieu forestier.

La wilaya d’Alger dispose d’une richesse forestière de plus de 5.000 ha répartis sur 113 sites forestiers, dont bon nombre sont situés sur le tissu urbain avec des superficies variant entre 1 et 8 ha, alors que les superficies des grandes forêts d’Alger oscillent entre 300 ha et 600 ha, à l’instar de Maqtaa Kheïra, Bouchaoui, Bouzaréah, Ben Aknoun, Baïnem et 19 juin.