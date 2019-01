Contractuels du pré-emploi : bientôt titularisés

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’insertion des personnes recrutées par le biais de l’Agence nationale de l’emploi, les directions de l’éducation nationale à travers les 48 wilayas du pays ont entamé dernièrement l’opération de recensement des travailleurs en phase de pré-emploi afin de les titulariser (contrat d’une durée indéterminée) dans leur poste d’emploi conformément aux instructions du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et en application aux procédures annoncées par le ministre Zemali, en coordination avec la fonction publique, indique le ministère de l’Éducation nationale.

Être titularisé, c’est exactement ce à quoi aspirent ces jeunes. Avec cette nouvelle procédure, ce sont des milliers de jeunes affiliés à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), qui constateront que leur rêve est tout simplement devenu réalité, plus de stabilité et de quiétude dans leur situation professionnelle.

Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale, a instruit 50 directeurs de l’Education sur l’ensemble du territoire national et aux directeurs des établissements d’éducation des trois paliers de l’éducation (primaire, moyen et secondaire) de lancer les opérations recensement de tous les travailleurs du secteur de l’éducation au sein du système de pré-emploi (inscrit à l’Agence nationale de l’emploi), inscrit à leur niveau, et ce conformément à une directive qui leur a été adressée. Dans le même ordre d’idées, le département de Nouria Benghabrit a demandé aux directeurs de l’Education de lui adresser tous les contrats de pré-emploi avant la date du 10 janvier 2019, notant que, dans les contrats de pré-emplois, toutes les directions de l’éducation sont tenues de d’envoyer les listes nominatives des concernés, sans pour autant mentionner leurs collègues inscrits aux collectivités locales, tout en précisant le nombre de travailleurs dans figurant dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle et les lieux de travail d’une façon méticuleuse avec la nécessité de donner à ce processus une importance capitale pour éviter l’exclusion de tout employé ou agent et le priver du règlement de sa situation professionnelle.

Par ailleurs, la directive du ministère de l’Éducation nationale persiste sur la nécessité de respecter les délais fixés au 10 janvier 2019 pour envoyer toutes les listes en question afin de pouvoir régler la situation de tous les travailleurs dans le cadre de l’intégration professionnelle, conformément aux instructions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, relatives au système d’aide à l’intégration professionnelle qui sera adopté à compter de cette année 2019. La permanisation des contractuels du pré-emploi, est basée sur l’installation de postes permanents dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle de jeunes en vue de régler définitivement leur situation professionnelle. Il est utile de rappeler que le ministre du Travail, Zemali avait indiqué par ailleurs que l’Agence nationale de l’emploi (Anem) a procédé au placement de 269.993 demandeurs d’emploi dans le cadre du placement classique de janvier à septembre 2018, soit une augmentation de plus de 6% par rapport à la même période de 2017, ajoutant que 20.950 primo demandeurs d’emploi ont été recrutés dans le cadre de contrats de travail aidé (CTA).

Aussi, il faut savoir que 2 millions de jeunes ont bénéficié du dispositif Daip dont 1,7 million ont été insérés à titre permanent dans les différents modes disponibles. Ce qu’il faut noter également que les contractuels du pré-emploi seront prioritaires dans les concours de recrutement, c’est ce qu’a indiqué en novembre dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Mohamed Mendaci