Inscrits sur la liste de réserve : Des enseignants rejoindront leurs postes dimanche

Le ministère de l’Education nationale a convoqué durant la deuxième semaine des vacances scolaires, des centaines d’enseignants inscrits sur la liste de réserve à travers l’ensemble des wilayas du pays. Cette mesure est prise en vue de combler le déficit des enseignants enregistré dans les différentes matières durant le premier trimestre de cette année scolaire. Ces derniers sont appelés en effet à rejoindre les directions de l’Education au plus tard, aujourd’hui, afin de prendre connaissance du poste où ils seront affectés.

Cette dernière mesure qui intervient au milieu de l’année scolaire, soit au début du deuxième trimestre, fait suite aux propos de la ministre de l’Education nationale qui a annoncé récemment la poursuite de l’exploitation en 2019 des listes de réserve relatives au concours de recrutement d’enseignants du primaire de 2018. Mme Nouria Benghabrit a assuré également de la prolongation de l’exploitation des listes de réserve relatives au concours de recrutement d’enseignants pour les deux cycles (moyen du secondaire), de 2017 en 2019.

Il faut rappeler à ce sujet que près de 11.000 nouveaux enseignants lauréats du concours de recrutement au titre de l’année 2017-2018 ont été recrutés dans les trois paliers de l’éducation, au titre de l’année 2018-2019. Le recrutement de ces derniers a permis de faire face au déficit en matière d’enseignants mais aussi de combler le vide qu’ont connus certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans certaines matières.

En effet, pour remédier à cette situation, le ministère de l’Éducation nationale a réalisé une étude approfondie menée par des inspecteurs pour identifier le nombre de postes vacants, ce qui a permis de procéder à l’ouverture d’une plateforme électronique de recrutement. «Cette démarche entreprise par notre département intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques, notamment» avait souligné, Mme Benghabrit. Toujours dans la même démarche, la ministre avait également annoncé le recrutement de quelque 300 enseignants de la langue amazighe en prévision de la prochaine rentrée scolaire, et ce dans le cadre de processus de la généralisation de l’enseignement de Tamazight. Le directeur chargé de la formation au ministère de l’Éducation nationale, Kamal Hamadou, a, quant à lui, indiqué que 80% des nouvelles recrues bénéficieront de sessions de formation, et que ceux retenus pour occuper un poste d’enseignant d’arabe, de français ou de langue amazighe suivront une année de formation pédagogique préparatoire et fait part de l’existence de quelques 49.000 postes d’enseignant du primaire à combler et 7.000 autres spécialités dans différents domaines.

Notons par ailleurs, que le ministère de l’Éducation nationale a organisé, le 15 juillet dernier, des examens professionnels de promotion à 27 grades. Il s’agit des examens professionnels de promotion aux grades d’inspecteur, de directeur, d’intendant, de superviseur, de censeur, de conseiller, d’attachés de laboratoire.

Pour rappel, le ministère avait procédé, en novembre 2017, au recrutement, à partir de la plateforme numérique, de 3.611 enseignants, qui ont rejoint leur poste le 5 décembre dernier. Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l’enseignement secondaire, avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. Le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l’enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et de 971 pour les mathématiques. L’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire, dans le cadre du concours de 2016, devait être achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018.

Salima Ettouahria