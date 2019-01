Conjoncture : Affaiblissement

Jusqu’à fin 2018, les prix du brut n'ont cessé de reculer, oscillant entre 50 et 60 dollars le baril. Pour de nombreux analystes, cette chute rapide et forte des prix de l’or noir a plongé de nombreux pays exportateurs de pétrole dans une situation critique, voire chaotique, comme c’est le cas pour le Venezuela. Donc, pour ces mêmes analystes, l’année 2019 n’annonce rien de bon, du moins sur le plan financier et économique. Cette situation est assombrie par les craintes d'une surabondance de l'offre sur le marché mondial de l'or noir, à l'heure où l'économie mondiale est en berne. En fait, ce repli des prix s'est particulièrement accentué à partir du mois d'octobre, juste après qu'ils se soient hissés à leurs plus hauts niveaux depuis quatre ans. L'annonce par l'Opep et son partenaire russe d'une réduction de 1,2 million de barils par jour de leur production en fin d'année n'aura pas suffi à enrayer la glissade des cours, qui avaient déjà encaissé des pertes massives. Du côté des investisseurs, le scepticisme est à son comble, en raison des inquiétudes alimentées par une crise qui risque de s’aggraver malgré les promesses de l'Opep, surtout les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite risquent d’inonder le marché en pompant toujours plus de pétrole. Donc, des doutes planent sur la capacité de l'Opep et de ses partenaires, qui ont convenu début décembre de réduire la production de 1,2 million de barils par jour à partir du 1er janvier pour soutenir les prix, à résorber l'excédent d'or noir sur le marché. A ces incertitudes, viennent s'ajouter les tensions commerciales, alimentant la crainte de voir la croissance mondiale ralentir et ainsi plomber la demande en énergie. De là, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et son partenaire russe semblent avoir saisi l'urgence de la situation, n'écartant pas une possible réunion d'urgence pour prendre de nouvelles mesures et limiter les risques de surabondance de l'offre de brut sur le marché. Une réunion est déjà prévue en avril. Une réunion extraordinaire pour essayer de redresser la situation, surtout que les membres du cartel ne peuvent plus supporter la chute des cours. L'Arabie saoudite a annoncé, le 18 décembre, un budget 2019 tablant sur un déficit à hauteur de 35 milliards de dollars, dans le rouge pour la sixième année consécutive en raison des prix bas du pétrole. De son côté, le président iranien Hassan Rohani a dévoilé le budget annuel, le premier depuis le rétablissement des sanctions américaines, et assuré qu'il avait été ajusté afin de prendre en compte les mesures "cruelles" de Washington. D’autres pays, dont les économies dépendent essentiellement des exportations de pétrole, montrent des signes d’affaiblissement.

Farid Bouyahia