Loi de finances 2019 : Les principales mesures

La Direction générale des impôts vient de ressortir, dans une communication destinée au grand public, les principales mesures à caractère fiscal, contenues dans la loi de finances pour l’exercice 2019, notamment en faveur des entreprises. Il est prévu, à ce titre, l’extension de « l’option au régime d’imposition du bénéfice réel » aux sociétés étrangères ne disposant pas « d’installation professionnelle permanente en Algérie, relevant des directions des impôts de wilaya et des centres des impôts ».

L’option est désormais faisable « par courrier adressé, selon le cas, au directeur des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de signature du contrat ou de l’avenant au contrat ». Au titre des

«Réévaluations des immobilisations», il y a lieu de noter « l’exclusion du résultat fiscal soumis à l’impôt, des plus values de réévaluation des biens non amortissables. La plus-value issue de la réévaluation est inscrite au passif du bilan dans un compte abritant l’écart de réévaluation qui n’est pas distribuable». Nous retenons, sous ce chapitre que « la plus ou moins-value de la cession des immobilisations amortissables et non amortissables est calculée à partir de la valeur d’origine avant réévaluation ». L’autre mesure a trait au « Placement et valeurs mobilières » et porte sur la

« Reconduction pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2019, de l’exonération en matière d’IRG et d’IBS, en faveur des produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq ans, cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ». Une mesure qui touche également

« les produits et des plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor, cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une échéance minimale de cinq ans, émis au cours d’une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2019 ». Cette exonération est valable « sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période des dépôts à terme des banques pour une période de cinq ans et plus ». Il s’agit aussi de la

« reconduction de l’exonération accordée en matière de droits d’enregistrement, pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 2019, au profit des opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé ». Pour le secteur agricole, il est prévu la soumission du film plastique, destiné au secteur agricole, au taux réduit de la TVA de 9%, au lieu du 19%. Au titre des mesures relatives à l’impôt, on retient l’imposition à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, au titre de l’IFU des « personnes physiques quel que soit leur statut vis-à-vis des autres catégories de revenus, intervenant dans le cadre du circuit de distribution de biens et de services via des plateformes numériques ou en recourant à la vente directe en réseau » et « des personnes non encore immatriculées auprès de l’administration fiscale et réalisant des opérations de production de biens et de services ou les entreprises activant dans l’achat/revente ». «Une retenue est opérée par les entreprises de production de biens et de services ou par les entreprises activant dans l’achat/revente, selon le cas, sur le montant de la facture en toutes taxes comprises. Les exonérations en matière d’IFU, prévues par la législation en vigueur, ne sont pas applicables à la catégorie de contribuables soumis à cette retenue », précise la DGI.

D. Akila

Publiée au Journal officiel

La loi de finances de l'exercice 2019, signée jeudi dernier par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été publiée au Journal officiel n° 79 daté du 30 décembre 2018. Pour rappel, le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice 2019 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.508 milliards de DA (mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèvent à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018. Concernant le Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA, alors que le Budget d’Equipement est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affiche un déficit de près de 2.200 mds DA.