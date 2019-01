Dans la lucarne : Elle revient en douce

Cette année 2019 débute, à priori, pas comme l’aurait souhaité toute la planète. Car, on n’avait pas encore cessé de se souhaiter une très «bonne année pleine de bonheur, de santé et aussi de prospérité» qu’on est confronté à cette «hydre». Il y a de fortes raisons pour qu’on soit déçus. Toutefois, il faudra faire avec et essayer de positiver du fait que c’est toujours ou presque l’apanage de certains «énergumènes» qui sèment la «pagaille» et qui font verser le sang à des innocents gratuitement. Le dernier match des 1/16èmes de finale de la coupe d’Algérie entre le CRVillage Moussa et le MCAlger est là pour nous interpeller qu’il ne faut pas baisser la garde. Tous les ingrédients pour que les présents et aussi les téléspectateurs soient ravis par une telle affiche opposant deux équipes qui ne se sont jamais rencontrées. Les férus du « ballon rond », notamment les locaux, auraient dû profiter de cette occasion historique pour faire de ce face-à-face sportif un moment inoubliable dominé par la sportivité et aussi la fête d’une journée où brillait un franc soleil. D’ailleurs, et avant même le début de ce match qui boucle le programme des 1/16èmes de finale de la coupe d’Algérie, le président de cette équipe jijilienne avait assuré le MCA d’un accueil chaleureux. C’est ce qu’il avait fait en fin du compte. Néanmoins, lors du jour « J », tout avait changé. Pourtant, il y avait un beau spectacle, un stade très fonctionnel et un public qui n’était nullement menaçant. Ce n’était qu’un leurre ! Dès que le match avait commencé et surtout que le MCA avait réussi très tôt à « tuer » le match, puisqu’il menait déjà par trois à zéro, une bluie de «pierres» s’est abattue sur la belle pelouse du stade. On avait même jeté des fumigènes sur la pelouse la rendant en un laps de temps très court dans un état des plus «piteux». Des scènes de « désolation» sont ainsi transmises par la télévision algérienne qui avait été présente par une équipe des plus renforcées. Car sans sa présence les dégâts seraient encore plus énormes. En dépit de cela, ce que l’on avait vu dépasse l’entendement. On a rarement vu de pareils dépassements à Jijel. Tout le monde connaît la gentillesse séculaire des « gens » de Jijel. Ce qui s’est passé ce mardi dans cette petite localité nous laisse franchement perplexes. Tout le monde avait affirmé que tous les «feux étaient au vert» avant le passage à l’innommable, à la mauvaise image qu’on donne d’une localité réputée pour sa tranquillité et quiétude. C’est ce qui avait fait dire à certains que ceux qui étaient derrière ces «émeutes» ne sont pas du tout de cette ville. Il y a lieu d’être dubitatif, mais… ! Seule une enquête des services de sécurité peut déterminer les tenants et aboutissants de ces violences qui ne s’expliquent pas surtout que les gars du mouloudia sur le terrain étaient exemplaires. On a dénombré plusieurs blessés entre supporters et policiers :

Quatorze personnes dont six éléments de la police ont été blessés à Jijel lors des incidents ayant émaillé le match CR Village Moussa- MC Alger pour le compte des 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football, a indiqué, à l’APS, la cellule de communication des services de la protection civile. Ces personnes ont été blessées à divers degrés par des jets de pierres et de projectiles, a précisé la chargée de communication de ce corps constitué, le lieutenant Ahlem Boumala. Elle a ajouté qu’un poste médical avancé (PMA) a été installé au stade où s’est déroulé le match pour secourir les blessés. Pas moins de 60 éléments de la protection civile, sept ambulances et deux camions anti-incendie ont été mobilisés pour les opérations de secours».

On ne comprend plus rien à ces dépassements qui ne veulent pas s’arrêter surtout que le MCA, il n’y a pas longtemps, a vécu presque la même chose à Bordj Bou Arréridj, mais la sanction finale a été des «plus légères». Ce n’est pas comme cela qu’on peut lutter contre cette violence galopante et qu’on souhaite qu’elle soit bannie de notre pays et de nos stades.



Hamid Gharbi