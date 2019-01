USMA : Zouari s'engage pour deux ans et demi

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'USMA a fait le plein durant ce mercato. Le club usmiste, champion d'hiver, a engagé ce dimanche sa quatrième recrue. Un cinquième renfort reste envisageable.

L’USMA s'est offert officiellement les services de la star de l'USMBA, Abdelkrim Zouari, également convoité par le CRB et l'ES Sétif. Le joueur de 29 ans a paraphé ce dimanche un contrat de deux ans et demi avec l'USMA et devient ainsi la 4e recrue des Rouge et Noir durant ce mercato.

Courtisé également par le CRB, Abdelkrim Zouari a finalement opté «pour le challenge de l'USMA». Pour rappel, le joueur a résilié son contrat avec l'USMBA après avoir saisi la CRL pour non-payement de ses salaires.

En principe, l'USMA ne devrait pas en rester là, puisque le club usmiste étudierait sérieusement l'éventualité de faire signer une cinquième et dernière recrue. Selon les besoins émis par le staff technique, la direction du club envisagerait de faire signer un défenseur central. Plusieurs noms sont cités, entre autres l'ancien pensionnaire du MC Alger, Rachid Bouhana, ou encore Hicham Belkaroui.

Amar B.