Ligue 1-Mobilis (16e journée) : Coup d’envoi de la phase retour

C’est demain que le championnat national de la Ligue 1 professionnelle reprendra ses droits, avec le déroulement de la 16e journée, soit la première de la phase retour.

Au programme, plusieurs matches intéressants tels JSS-JSK, NAHD-CSC, CABBA-MCO ou encore USMBA-ESS. Ainsi, la JSK, le CSC, le MCO et l’ESS effectueront de périlleux déplacements et seront attendus de pied ferme par, respectivement, la JSS, le NAHD, le CABBA et l’USMBA. La rencontre au sommet qui opposera la JS Saoura à la JS Kabylie promet, puisqu’elle mettra aux prises le dauphin, la JSK, avec le 4e du classement, la JSS.

Une victoire des poulains de Nabil Neghiz pourrait leur permettre de rejoindre leur invité du jour à la seconde place du championnat. Cela notamment si l’ESS (3e) ne gagne pas à Bel-Abbès où l’attendra une équipe d’El-Khadra dos au mur et en besoin pressant de points, pour tenter de s’extirper de la zone rouge avec la 14e place qu’elle occupe en ce moment.

Cette confrontation s’annonce des plus difficiles, puisque l’Entente sétifienne ne se déplacera pas non plus pour faire de la figuration. Elle qui espère aller chercher la première place, occupée aisément par l’USMA, qui la devance de 9 points. De son côté, le Nasria, qui marche bien (5e), recevra une belle équipe du CS Constantine (8e) qui a retrouvé sa verve. Une belle opposition entre deux solides formations aux grandes potentialités.

Cela promet un bel après-midi au stade du 20-Août 1955 qui affichera comble en la circonstance, à non pas douter. A Bordj Bou-Arréridj, les poulains de Bilel Dziri, en quête de points au vu de leur position peu reluisante au classement (13e), sont déterminés à en découdre avec un Mouloudia d’Oran (9e) qui ambitionne de remonter au classement et de jouer les troubles fêtes pour tenter de décrocher au final une place qualificative à une compétition africaine.

Chaude confrontation donc dans la capitale des Bibans. Pour sa part, le Mouloudia d’Alger (6e) sera l’invité du PAC (7e) dans un derby algérois dont l’issue demeure incertaine, même si l’on estime que les Mouloudéens partent avec les faveurs des pronostics du moment qu’ils évolueront au stade Omar-Hamadi qu’ils connaissent parfaitement. Toutefois, attention à cette formation paciste avec ses jeunes loups capables de mettre en difficulté n’importe quel adversaire. Autre match qui s’annonce difficile, celui qui opposera à Ain M’lila l’équipe locale l’ASAM (12e) au Chabab de Belouizdad, lanterne rouge du championnat, qui n’a pas droit à l’erreur. Cela s’annonce très serré. Le perdant risque de connaitre des lendemains pénibles. Enfin, les rencontres DRBT-USMA et MOB-OM sont à suivre et s’annoncent à priori équilibrées, même si le leader usmiste a les moyens de s’imposer hors de ses bases au vu du potentiel dont il dispose.

Mohamed-Amine Azzouz



Programme / Demain:

ASAM-CRB (15h)

NAHD-CSC (15h)

MOB-OM (15h)

CABBA-MCO (15h)

USMBA-ESS (16h)

DRBT-USMA (18h)

JSS-JSK (18h)

PAC-MCA (17h45