USM Bel-Abbès : Un club à la croisée des chemins

Après deux éliminations de rang en l’espace de moins de deux semaines en Coupe de la Confédération et en Coupe d’Algérie, dont l’équipe est détentrice du trophée de la précédente édition, l’USM Bel-Abbès est à la croisée des chemins pour sauver une saison cauchemardesque.

En bute à d’interminables problèmes depuis le début de cet exercice, la formation de la Mekerra, sortie lundi soir des 16es de finale de la Coupe d’Algérie par l’USM Alger (2-1 a.p) au stade Omar-Hamadi à Alger, devra se consacrer désormais au championnat de Ligue 1 où elle va jouer sa survie, lors de la seconde partie de la compétition. Ayant terminé à la 14e place (3e relégable) à la fin de la phase aller, l’USMBA n’a d’autre choix que de jeter toutes ses forces dans l’épreuve pour éviter la descente en Ligue deux qu’elle avait quittée il y a de cela trois saisons. Mais la situation régnant dans le club risque de pénaliser davantage les Vert et Rouge qui se sont déplacés à Alger avec un effectif décimé, suite au boycott de plusieurs cadres de l’équipe pour contester la non-régularisation de leur situation financière. C’est la même raison qui a poussé l’entraîneur Youcef Bouzidi, en poste depuis deux mois seulement, à bouder à son tour les deux précédents matchs des siens, une manière pour lui de mettre la pression sur la direction du club, absente de la scène, afin de régulariser ses capés. Peine perdue, puisque l’attitude de Bouzidi devrait lui valoir le limogeage de son poste. La direction de l’USMBA devrait d’ailleurs le convoquer, dans les prochains jours, pour lui demander de restituer une partie de l’argent qu’il avait perçu avant de prendre en main la barre technique du club en remplacement du Suisso-Tunisien Moez Bouakaz, a-t-on appris de l’entourage de la formation de l’Ouest du pays. Dans la foulée, les dirigeants du club peuvent pousser un grand «ouf» de soulagement après que la Chambre de résolution des litiges (CRL) a rejeté la quasi-totalité des plaintes déposées par plusieurs joueurs pour réclamer leur argent et bénéficier par là même de leur libération automatique. Cela n’a toutefois pas empêché deux joueurs de quitter déjà le navire, en l’occurrence Zouari et Lamara, qui ont rejoint l’USM Alger et le MC Alger respectivement, après que les deux clubs en question aient négocié leurs bons de sortie avec le président de l’USMBA, Abdelghani El Hennani. Les jours à venir devraient être décisifs concernant l’avenir de plusieurs autres joueurs ayant brillé par leur absence lors des précédents matchs, dont celui face à l’USMA, à l’image de Seguer, Laabani et Legraâ. Même ceux qui ont consenti à honorer leurs engagements avec leur équipe malgré le fait qu’ils ne soient pas régularisés, à l’image de Tabti, ne sont pas sûrs de poursuivre l’aventure avec les Vert et Rouge de la Mekerra, indique-t-on de même source. L’USMBA risque ainsi de tabler sur les jeunes lancés dans le bain par l’entraîneur-adjoint, Djilali Zouba, face à l’USMA, pour relever le défi de se maintenir dans la cour des grands, d’autant que ces jeunes ont donné entière satisfaction face au champion d’automne. «Nous n’avons pas à rougir de notre élimination après avoir tenu la dragée haute au leader du championnat, l’obligeant à recourir aux prolongations pour valider son billet au prochain tour, et ce, malgré tous les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face. Nous quittons ainsi la compétition la tête haute», a estimé Zouba à l’issue du match face aux gars de Soustara, lui qui est pressenti pour prendre les commandes techniques de l’USMBA lors de la phase retour du championnat après la «fugue» de Bouzidi. En attendant, tout le monde à Sidi Bel-Abbès croise les doigts de peur de voir arriver le pire à l'équipe.