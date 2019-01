Dans la lucarne : Quand l’attaquant manque…

Dans un championnat donné, les clubs font tout ce qui est nécessaire pour avoir un attaquant de marque, qui peut faire la différence dans la compétition au niveau de l’élite et même dans les championnats amateurs. C’est un peu la « finition » qui fait courir tout le monde, du fait qu’elle se fait ressentir, ces temps-ci, dans la grande majorité de nos clubs. Dans un match serré, c’est le bon attaquant qui peut faire balancer un match. C'est-à-dire qu’il donnera les trois points à son équipe. Face à cette réalité, durant ce mercato, il y a lieu de relever une «chasse» inégalée pour trouver celui qui répond le mieux à leurs désirs. Il y a lieu de constater que la plupart d’entre eux ne sont pas satisfaits par ce que le marché leur propose. Ce dernier traverse, faut-il le répéter, une sorte de « dèche » du fait que l’offre est vraiment en dessous de ce que les « acheteurs » veulent pour se renforcer, surtout qu’au niveau de la formation intrinsèque au niveau de chaque club laisse à désirer. D’où le recours à l’apport extérieur. Malgré cela, la déception est on ne peut plus grande, puisqu’on retourne au club les bras ballants sans qu’on parvienne à mettre la main sur l’attaquant recherché. Par conséquent, ils essayeront ainsi de faire avec ce que l’on a, du fait qu’il n’y a pas d’autres solutions. C'est-à-dire qu’ils seront ainsi obligés à former localement ce que l’on veut au niveau de chaque poste. Car, au fond, chaque poste possède son utilité et son importance. Ils seront ainsi mis devant leurs responsabilités. Si l’on n’a pas de grands attaquants, on ne peut pas aspirer à jouer les premiers rôles. C’est même une réalité que personne ne peut remettre en cause. Vous êtes obligé d’accepter du fait qu’on n’a pas une autre solution de rechange. Au côté du manque criant d’attaquants, il y a aussi le poste de « chef d’orchestre ». Ce poste se « raréfie » de nos jours. On ne voit pas beaucoup de bons « animateurs » du jeu offensif au sein d’une équipe. Malgré le fait qu’on possède de bons joueurs, mais si l’on n’a pas un « organisateur du jeu d’ensemble», on n’arrivera à rien. On se fait alors battre presque à

« plate couture » par le premier venu. Cela est lié au fait que la formation n’a pas la place qu’elle mérite dans un club et a fortiori de l’élite. Elle est quelque peu délaissée. Même dans le cas où elle est quelque peu fonctionnelle, le « fruit » de son travail n’est pas utilisé comme il se doit. C’est ce qui donne un aperçu sur cet aspect formatif au niveau de nos clubs censés s’autosuffire au moins à 60% de leurs besoins durant chaque exercice. C’est ce qui continue à faire mal à nos clubs qui restent confrontés, d’année en année, au problème financier. Malgré cela, puisqu’ils sont dépendants dans une large mesure des pouvoirs publics, ils ne ratent aucun mercato pour recruter jusqu’à cinq joueurs, comme le stipule la réglementation de la FAF remaniée la saison dernière. En soi, il s’agit d’une attitude inappropriée, du fait que l’argent ne « coule plus à flots » comme l’on a tendance à l’affirmer sur tous les toits. Si vous ne trouver pas un bon avant-centre sur le « marché des transferts » vous êtes contraints de « puiser » dans la catégorie « Reserve » où l’on constate énormément de jeunes joueurs qui n’attendent que leurs chances pour « exploser », comme l’on dit. Car, faut-il le répéter, ils sont nombreux. Il faut seulement leur faire confiance !

Hamid Gharbi