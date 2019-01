Coupe d’Algérie (16es de finale) : Le tenant du titre éliminé

Les rencontres des 16es de finale de la Coupe d’Algérie se sont poursuivies lundi après-midi. Trois matchs, à savoir USM Khenchela (D3)-NA Hussein Dey (D1), IB Lakhdaria (D3)-CS Constantine (D1) et USM Alger (D1)-USM Bel Abbes (D1), étaient au programme. Le Nasria a été contraint de passer par la séance des tirs au but (7-8) pour arracher son billet pour le tour prochain. En effet, les poulains du coach Lacette ont souffert face à une formation très accrocheuse de l’USM Khenchela. Le défenseur Alati à ouvert la marque en transformant un penalty accordé pas l’arbitre de la rencontre, juste avant la pause. Les locaux ont remis les pendules à l’heure dans les arrêts de jeu de la rencontre, par l’intermédiaire de Benmessaoud. La période des prolongations n’ayant pas apporté de changement au score, les deux teams ont eu recours à la séance fatidique des tirs au but pour se départager. Par ailleurs, le Chabab de Constantine est allé à Lakhdaria chercher sa qualification. Les protégés du technicien français Denis Lavagne se sont imposés non sans grandes difficultés par un score étriqué. L’unique réalisation de cette partie à été l’œuvre du goleador Abid, qui est parvenu à tromper le portier à l’aide d’un joli heading croisé à dix minutes du coup de sifflet final seulement. De son côté, l’USM Alger a écarté de la course le vainqueur de l’édition précédente, à l’issue d’une confrontation assez disputée. Dans cette affiche du jour, qui s’est déroulée à Bologhine, les joueurs de Thierry Froger ont dû attendre les prolongations pour s’imposer (2-1). Les locaux, après quelques tentatives ratées, ont réussi à trouver la faille juste avant la pause, par l’intermédiaire d’Ardji. Ce dernier est parvenu à tromper la vigilance de Khedairia d’une belle reprise de volée. De retour des vestiaires, les visiteurs ont rapidement rétabli la situation. En exploitant une flagrante erreur défensive de Meftah, Benayad égalise et relance le match. Ce n’est qu’à la 106e minute de jeu que Hamia donne la victoire aux Rouge et Noir d’un coup de tête. Les joueurs de l’USMBA ont réclamé une position de hors-jeu auprès de l’arbitre Achouri, qui pour rappel revient aux affaires après une longue suspension. A signaler que l’USM Bel Abbes est la septième formation de l’élite à quitter la compétition, après la JSK, l’ASAM, le DRBT, le MOB, la JSS et l’OM. Par ailleurs, les rencontres MB Rouissat-CRB Ain Ouessara et CR Village Moussa-MC Alger ont été programmées pour la journée de mardi, alors que le match A. Bou Sâada- ES Sétif a été décalé à une date ultérieure.

Rédha M.