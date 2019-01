Jeux Méditerranéens 2021 à Oran : dans le vif du sujet

Le 3 juillet 2018 a été un jour particulier pour les Oranais qui ont accueilli l’emblème des Jeux méditerranéens en prévision de l’organisation par leur ville, capitale de l’ouest du pays, de la 19e édition de cette manifestation sportive régionale.

Ce jour là également, le siège du comité préparatoire de l’évènement s’est offert un nouveau look pour accueillir l’emblème, ramené par le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, et les autorités de la ville d’Oran et celles de Tarragone (Espagne), cité qui avait abrité la précédente édition. Un géant tableau électronique a été installé au niveau du siège, sis au boulevard de l’ALN (ex-Front de mer), doté un chronomètre, activé dès l’arrivée de l’emblème pour marquer le compte à rebours des JM de 2021. Depuis, Oran est entré dans le vif du sujet, en passant à la vitesse supérieure en matière de réalisation des nouvelles infrastructures sportives, touristiques et autres, ainsi que la mise à niveau de celles existantes et ayant besoin d’une grande opération de toilettage. ½ En 2021, les JM boucleront leurs 70 ans. Nous voulons que l’évènement soit inédit. Oran, grâce aux grands progrès qu’elle est en train de réaliser dans les différents domaines, n’a rien à envier aux autres villes du bassin méditerranéen », avait déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hatab, après son retour de Tarragone. Les yeux sont depuis braqués notamment sur les chantiers du complexe sportif olympique ainsi que ceux du village méditerranéen, deux infrastructures implantées au niveau de la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), et qui ont connu une véritable relance, après que les travaux aient connu, lors des dernières années, de nombreux arrêts pour diverses raisons. Ainsi, et s’agissant du complexe sportif, son unité principale, à savoir le stade de 40.000 places, devra être livrée, lors du premier semestre de l’année à venir. Les travaux ont atteint les 80%, selon le directeur des équipements publics de la wilaya, Mustapha Banouh, assurant que les gros œuvres sont désormais achevés, en attendant de se tourner vers le terrain du stade recouvert d’une pelouse en gazon naturelle. Sa réalisation a été confiée, en début de ce mois de décembre, à une société franco-algérienne, celle-là même qui avait refait totalement la pelouse du stade du 5-juillet à Alger. Les autres équipements du complexe sportif, à savoir, le stade d’athlétisme (4.200 places), la salle omnisports (7.000 places), et le complexe nautique, composé de quatre piscines, devaient être réceptionnés en fin de l’année 2019, selon les engagements de la société chinoise (MCC), réalisatrice du projet. Le village méditerranéen, d’une capacité d’accueil de près de 5.000 lits, sera réceptionné pour fin 2020. Par ailleurs, pas moins de sept sites sportifs à Oran ont connu, en cette année 2018, le lancement de vastes travaux de réhabilitation et de mise à niveau. Il s’agit du Palais des sports «Hammou Boutelilis», du centre équestre d’Es-Senia, du club de tennis de Haï Essalem, du stade Ahmed-Zabana, de la piscine olympique de M’dina J’dida et de l’Institut National de formation supérieur des cadres de jeunesse et du Sport d’Aïn El Turck.



Le premier test du CIJM passé avec succès



En tout et pour tout, une enveloppe financière de l’ordre de 48 milliards DA a été dégagée par les pouvoirs publics pour la réalisation du complexe sportif et du village méditerranéens, ainsi que la réhabilitation des autres édifices sportifs suscités, avait souligné le ministre de la tutelle, lors de sa dernière visite à Oran en novembre passé. Cette visite a conforté ma conviction concernant la réussite des JM de 2021 dont nous voulons en faire une manifestation historique. Je suis très satisfait par les progrès réalisés notamment au niveau des chantiers du complexe sportif et du village méditerranéen où le retard accusé en la matière a été rattrapé en l’espace de quelques mois», s’est réjoui M. Hattab. Le ministre s’attend à ce que le stade de 40.000 places soit le premier à être livré de l’ensemble des quatre grands stades en cours de réalisation en Algérie. Par rapport aux stades de Tizi Ouzou, Baraki et Douera (Alger), celui d’Oran avance très bien. Il devrait être livré en début de l’année prochaine», a indiqué ce responsable à la presse, mettant l’accent sur l’importance vitale accordée par le Président de la république, Abdelaziz Bouteflika, à la réalisation de nouvelles infrastructures sportives, ainsi qu’à une organisation de premier ordre des JM-2021 à Oran. Les éloges du ministre ont été précédés par ceux de la commission technique du comité international des JM (CIJM), qui a effectué en septembre passé sa première visite d’inspection à Oran. Les membres de la commission n’ont pas cessé de vanter les préparatifs de la capitale de l’Ouest du pays en prévision du rendez-vous méditerranéens. Un premier examen passé avec succès par les organisateurs de cet évènement, confié pour la deuxième fois à l’Algérie après avoir abrité, à Alger, l’édition de 1975. Les déclarations du président de la commission technique du CIJM, le Français Bernard Amsalem, après avoir visité différentes infrastructures sportives en cours de réalisation et de réhabilitation, ainsi sa réunion avec les responsables des secteurs concernés par l’organisation des jeux, sont venues rassurer les autorités locales qu’ils étaient sur la bonne voie. Dans la foulée, le comité d’organisation des JM s’est doté d’un directeur général, en la personne de Mohamed El Morro, une personnalité issue du mouvement sportif local, et sur lequel beaucoup d’attentes sont fondées pour que la 19e édition soit un évènement inédit, exactement comme le souhaite le CIJM, et exprimé par sa commission technique dépêchée à Oran.