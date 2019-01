A l’occasion du 60e anniversaire de la révolution de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue cubain

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président du Conseil d’Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Diaz Canel Bermudez, à l’occasion du 60e anniversaire du triomphe de la révolution de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté d’élargir davantage les relations de coopération entre les deux pays. «Il m’est particulièrement agréable, au moment où votre pays ami célèbre le 60e anniversaire du triomphe de sa glorieuse révolution, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple cubain ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens, en cette heureuse occasion, à vous exprimer ma grande satisfaction quant à l’excellente qualité des relations entre nos deux pays amis, marquées par l’amitié et la solidarité, et au haut niveau de dialogue qu’ils entretiennent sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», a-t-il ajouté. «Je saisis également cette opportunité pour vous réaffirmer ma volonté de poursuivre, avec Votre Excellence, nos efforts communs pour consolider et élargir davantage nos relations et notre coopération au bénéfice de nos deux pays et nos deux peuples», a conclu le Chef de l’Etat.