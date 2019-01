Question palestinienne : L’ambassadeur de Palestine salue le soutien inconditionnel de l’Algérie

L’ambassadeur de Palestine, Louaï Aissa, a salué, lundi, le soutien «inconditionnel» de l’Algérie à la question palestinienne. Lors de l’audience que lui a accordée le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, l’ambassadeur de Palestine a «présenté ses remerciements à l’Algérie, peuple et gouvernement, et passé en revue la situation en Palestine», saluant «le soutien inconditionnel de l’Algérie à la question palestinienne», a indiqué un communiqué du ministère des Relations avec le Parlement.

A cette occasion, M. Aissa s’est félicité «des relations de fraternité qui lient les deux peuples frères et leurs dirigeants». De son côté, M. Bedda a réitéré «les sentiments d’attachement, de dévouement et de fidélité à tous les Palestiniens», considérant que la question palestinienne est «une question algérienne». Dans ce cadre, le ministre a mis l’accent sur «l’impératif de l’union et de la cohésion entre tous les peuples arabes et musulmans pour le triomphe de cette question cruciale à laquelle le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, accorde toute l’attention», rappelant «l’aspect historique et l’expérience de la révolution algérienne».