Oran : décès du journaliste Khalil Reguieg-Issaad

Le journaliste Khalil Reguieg-Issaad est décédé hier à Oran à l’âge de 65 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Son parcours professionnel, accompli successivement au sein des quotidiens Ouest Tribune et Liberté, a été marqué par des articles et reportages touchant à différents domaines. Affaibli suite à des problèmes de santé, le regretté journaliste avait pris sa retraite en 2015 pour se consacrer à l’écriture de romans. L’enterrement est prévu aujourd’hui au cimetière d’Aïn El-Beida à Oran.



Il convient de rappeler que l’Association La Radieuse présidée par Chafi Kada, avait rendu visite à Khellil Issaad Reguieg, qui avait subi deux opérations du cœur qui l’ont traumatisé. La délégation de la Radieuse composée, outre son président, de Hansal Mohamed, Foussi Tayeb, Benchiha Nacer, Oukili et Messaoudi, avait rendu un vibrant hommage au journaliste en lui remettant des diplômes d’honneur, des médailles de mérite, des aides financières et des cadeaux dans un climat plein d’émotion.

L’épouse de Khellil Issaad, a déclaré : «Reguieg était très déprimé et abattu moralement, en raison de sa maladie. Nous sommes très touchés par votre visite de reconnaissance et de solidarité. »