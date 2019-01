Coopération algéro-chinoise : Des partenariats durables

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a reçu, lundi à Alger, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, avec lequel il a examiné la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche scientifique et technologique, de formation professionnelle et de complémentarité législative.

Les deux parties ont évoqué, lors de ces entretiens, la nécessité de la complémentarité dans tous les domaines, du renforcement des liens d’amitié, d’échange d’expériences et d’expertises, notamment dans la recherche scientifique et technologique, la formation professionnelle, la complémentarité législative, politique et économique.

Le ministre a présenté, à cette occasion, un aperçu sur son département et rappelé l’amendement constitutionnel de 2016, avant de mettre en avant les relations «d’excellence» unissant les deux pays et peuples amis «marquées par la confiance et les positions historiques communes pendant l’occupation et après l’indépendance», a ajouté le communiqué.

M. Bedda a également mis en exergue le rôle du Président de la République dans «l’instauration et la promotion des relations diplomatiques et politiques», soulignant «le caractère stratégique et solide que revêt la coopération dans les domaines commercial, économique et culturel, d’autant que l’Algérie est la porte de l’Afrique et un marché prometteur», a ajouté le communiqué.

Le ministre s’est félicité, à cet égard, du «partenariat établi entre les deux pays, traduit par plusieurs grands projets en Algérie».

Pour sa part, l’ambassadeur chinois a salué la qualité des relations historiques entretenues par l’Algérie et la Chine et le rôle des dirigeants des deux pays dans leur consolidation et l’élargissement de leur champ, exprimant «sa pleine disposition à encourager les entreprises et les cercles officiels chinois à renforcer leurs partenariats en Algérie et ouvrir des horizons pour des partenariats globaux et durables».