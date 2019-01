Grand angle : Lueurs d’espoir

Dans son message diffusé à l'occasion du Nouvel An 2017 et de son entrée en fonction à la tête des Nations unies, Antonio Guterres avait déclaré vouloir faire de 2017 «une année pour la paix». Et d’ajouter que « la paix dépend de nous ». L’année s’est écoulée sans que son vœu soit exaucé. L’année 2018 s’est également écoulée sans que le signal rouge émis par le SG de l’ONU au début de l’année soit pris en compte. Le résultat est que, 365 jours plus tard, « les dangers » qu’il avait mentionnés « persistent toujours » et constituent en ce début 2019 une menace pour le monde. «Nous traversons une période d’angoisse et notre monde est mis à rude épreuve », a-t-il ainsi souligné dans son message de vœux pour la nouvelle année qui débute. Le constat dressé est amer. « Les changements climatiques nous dépassent. Les divisions géopolitiques s’accentuent, rendant les conflits plus difficiles à résoudre. Un nombre record de personnes se déplacent en quête de sécurité et de protection », a-t-il notamment ajouté. Mais, faut-il pour autant désespérer de ce monde duquel nous sommes partie prenante ? Non, semble penser le patron des Nations unies. Et quand bien même nul ne sait de quoi sera fait 2019, tant les intérêts géostratégiques semblent être les seuls critères pris en compte, le SG de l’ONU considère toutefois qu’il y avait quelques lueurs d’espoir pour cette nouvelle année qui commence. Guterres a cité les pourparlers sur le Yémen, l’accord signé à Riyad en septembre entre l’Éthiopie et l’Érythrée qui a permis d’apaiser de longues tensions, et l’accord entre les protagonistes du conflit au Soudan du Sud, qui a revitalisé les chances pour la paix. Et de promettre qu’ « en 2019, l’Organisation des Nations unies continuera de rassembler les peuples, de jeter des ponts et de créer des espaces pour des solutions». Faisant preuve d’optimisme, il estimera nécessaire de «maintenir le cap. Et (de) ne jamais abandonner » devant l’adversité. Mais il sait aussi que la réussite de cette mission ne dépend pas uniquement de son bon vouloir. Elle est tributaire du bon fonctionnement de la coopération internationale. Lorsqu’elle fonctionne, « le monde est vainqueur», soutient António Guterres. Et il n’est pas le seul à le penser. Mais toute la question est de savoir s’ils ont le poids nécessaire pour peser sur le déroulé de ce monde. Mais, pour l’heure, il n’y a d’autre solution que de s’accrocher aux lueurs d’espoir perçues. « Au moment d’entamer cette nouvelle année, prenons la résolution de faire face aux menaces, de défendre la dignité humaine et de bâtir ensemble un avenir meilleur », a demandé le patron de l’ONU. Une demande à laquelle s’associe la majorité des peuples des 193 Etats membres de l’organisation onusienne.

N. Kerraz