60e anniversaire de la révolution cubaine : Seule contre tous

Elle a été une source d'inspiration pour la gauche en Amérique latine: la révolution cubaine célébrait hier ses 60 ans, alors que la région a largement viré à droite. Hasard du calendrier, cet anniversaire historique coïncide avec l'investiture du président d'extrême-droite Jair Bolsonaro au Brésil, pays qui a politiquement changé de bord, comme l'ont fait l'Argentine, le Chili ou encore le Pérou. C'est à Santiago de Cuba (Sud-est), première ville conquise par la guérilla de Fidel Castro en 1959, que devait avoir lieu les festivités qui s'annonçaient discrètes et sans dignitaire étranger, avec le discours de l’ex-président Raul, dans le cimetière où est enterré le père de la révolution.

A ses côtés devrait être présent le nouveau président depuis avril: Miguel Diaz-Canel, 58 ans, qui, contrairement aux frères Castro, ne jouit pas de la légitimité d'avoir combattu et renversé la dictature de Fulgencio Batista. "Vive la révolution cubaine, vive Cuba, mes meilleurs vœux à Cuba", s'est-il exclamé lundi sur Twitter. Porteuse de grandes avancées sociales dans la santé et l'éducation, la révolution castriste avait séduit la population cubaine, lassée des années de dictature, et inspiré la plupart des mouvements de gauche d'Amérique latine. Economiquement, l’île est aujourd'hui à bout de souffle: sa croissance stagne autour de 1%, insuffisante pour couvrir les besoins de la population, qui doit donc supporter les pénuries. De manière générale, "le «modèle d'Etat-providence cubain», exporté pendant des décennies par le gouvernement cubain comme paradigme de développement, de bien-être social et politique pour le reste des pays moins développés, a stagné et régressé à partir de la perte des aides soviétiques", à l'effondrement de l'URSS en 1991. Pour "actualiser" le modèle économique du pays, les autorités cubaines soumettront à référendum, le 24 février, une nouvelle Constitution qui reconnaît la propriété privée, le marché et l'investissement étranger. Mais pas question de revenir au capitalisme: l'objectif reste celui d'une société "communiste", avec le PCC comme parti "unique".

R. I.