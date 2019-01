La Fonction Publique Internationale : Au service de la paix et du développement

Le candidat de l'Algérie a été élu à New York président de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) pour un mandat de quatre années à compter du premier janvier 2019.

M. Djacta a été élu par 97 voix contre 93 pour le candidat du Maroc à l’issue d’un vote tenu à la cinquième commission de l’ONU chargée des questions administratives et budgétaires.

En ce début de la nouvelle année 2019, l’Algérien Larbi Djacta, diplomate de carrière issu de la génération postindépendance, est appelé à présider, pour un mandat de quatre ans, l’importante Commission de la Fonction Publique Internationale, haut lieu par excellence de la concertation budgétaire onusienne, où s’élabore la stratégie relative à l’utilisation des ressources humaines de l’ONU au service de la paix et du développement.

A travers cette emblématique présidence, c’est la qualité du rôle substantiel de l’Algérie qui est autant appréciée que reconnue, au plus haut niveau, à l’aune de la crédibilité de sa contribution diplomatique dans le système multilatéral. En ancrage avec l’éthique, héritée des prestigieux ainés, qui se fonde prioritairement sur la valorisation du capital humain, M. Larbi Djacta s’attèlera, dès sa prise de fonctions, à consolider voire à amplifier les acquis des personnels de la fonction publique internationale de manière à préserver la dynamique synergique globale entre l’évolution équitable de leurs plans de carrière et l’impératif d’efficacité et d’efficience assigné à l’action de l’ONU au service exclusif de la paix et du développement.

Cet exaltant challenge sera relevé, avec compétence, par le multilatéraliste au long cours qu’est M. Larbi Djacta et ce, au regard de sa fine connaissance de la complexité des arcanes de l’ONU mais plus fondamentalement pour son attachement à la promotion de la ressource humaine, à l’origine de la paix et du développement.

