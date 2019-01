Police de l'urbanisme : Plus de 300 décharges anarchiques éliminées en 2018

Les éléments de la brigade de police de l'Urbanisme et de la protection de l'environnement de la wilaya d'Alger ont effectué durant l'année 2018, plusieurs interventions, notamment l'éradication de 354 décharges anarchiques et le recensement de 2.136 construction sans autorisation, a indiqué vendredi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Dans le cadre de la préservation de l'urbanisme et de la protection de l'environnement et de la santé au niveau de son territoire de compétence, la brigade de police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, a enregistré 2.136 interventions sur des sites de construction sans permis et 58 autres concernant la non conformité de la construction ainsi que 1.419 interventions concernant l'activité commerciale illégale, a précisé le communiqué.

S'agissant de la protection de l'environnement dans son volet relatif à la gestion, contrôle et élimination des déchets, la brigade a recensé 6.624 interventions relatives au jet et abandon de déchets ou au refus d'utilisation du système de déchets mis en place par les autorités concernés, 3.381 autres relatives au jet de déchets inertes résultant de

l'exploitation de carrières, de mines et de travaux de destruction, de construction et de restauration, et 772 interventions ayant trait aux déchets sur la voie publique pouvant empêcher la circulation, ainsi que 356 autres relatives au jet de déchets sur la voie publique pouvant causer des accidents nocifs pour la santé, en sus de l'élimination de 354 décharges anarchiques en coordination avec les autorités locales, ajoute la source. Les services de l'hygiène et de la santé publique ont enregistré, selon la même source, 74 interventions pour abandon de cadavres d'animaux ou de matières d'origine animale.

Concernant les espaces verts, la brigade de la protection de l'environnement a recensé 38 interventions pour mettre un terme aux dépassements portant atteinte et non respect de ces espaces.



Gestion intégrée des déchets à l’horizon 2035



Les responsables du secteur de l’environnement insizstent sur la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets à l’horizon 2035 (SNGID-2035). Il s’agit de lancement d’investissements efficient dans les domaines de collecte, de récupération et de valorisation des déchets pour construire une économie verte.

Les changements structurels imposés par cette orientation nécessitent des mécanismes et des outils d’intervention matériels, financiers et organisationnels pour amener les acteurs locaux à maîtriser cette opération importante. Il faut dire que l’état actuel de la gestion locale des déchets impose l’accélération de l’adoption de mécanismes juridiques et organisationnels afin de permettre aux collectivités locales et entreprises de collecte, enfouissement et recyclage des ordures d’améliorer leurs performances pour atteindre les objectifs de la SNGID. La SNGID, dont l’application débutera en 2019, mise sur un système efficace de collecte, de tri et de transformation des ordures des villes algériennes d’ici à 2035 afin d’atteindre un taux de 30 % de valorisation des déchets contre 7 % actuellement, en plus de porter à 50 % le taux de valorisation des déchets inertes.



Mila innove



Toujours dans le même cadre, l'association ''Innovation scientifique'' de Mila vient de lancer un programme d'ateliers autour du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (RDEE) et leur réutilisation dans des projets scientifiques scolaires, a-t-on appris de son président, Younes Segaoui.

Un accord a été conclu avec la maison de l'environnement de Mila pour l'application de ce programme destiné, en premier lieu, aux scolarisés, a précisé le même responsable, soulignant qu’une première activité a été organisée au cours du mois dans les locaux de cet établissement public pour souligner l'importance des déchets électroniques et les moyens de tirer profit de leur recyclage, en les réutilisant pour la réalisation de projets scolaires.

A la faveur de cette action, les apprenants vont, d'une part, acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du RDEE et, d'autre part, bénéficier de la réutilisation des pièces et composants de ces produits en leur offrant une nouvelle vie, a-t-il ajouté.

Le président de l’association ''innovation scientifique'' a, par ailleurs, fait savoir que des efforts sont déployés avec les responsables du centre de loisirs scientifique de Mila pour l'organisation d'ateliers similaires au profit des adhérents de cet établissement.

