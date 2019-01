Protection de l’environnement : Quand le secteur économique se met au «vert»

La protection de l’environnement s’est élargie, ces dernières années, au-delà des cercles officiels, des associations en rapport avec la thématique ou encore quelques actions sporadiques, initiées, ici et là, par des citoyens mobilisés pour la bonne cause, aux entreprises économiques qui tiennent, à adopter des gestes très écologiques et très naturels, constituant ainsi l’essentiel de leur démarche.

En effet, le concept de la protection de l’environnement n’est plus spécifique aux spécialistes et aux diplômés des facultés, chargées d’enseigner la relation entre l’homme et son environnement, ou plutôt le dialogue entre les deux, pour les défenseurs de la notion du vert, sous toutes ses formes. Elle devient même un « must » pas seulement pour éviter les lourdes conséquences des taxes imposées aux pollueurs/payeurs, instituées par la réglementation en vigueur, mais également par prises de conscience et de civisme, incarnés, sur le terrain, tous les jours que dieu fait. Contrairement aux organismes ayant une part de responsabilité dans la dégradation de la qualité de l’environnement, d’autres, par souci, d’éco-citoyenneté ou même d’éco-efficacité, s’intéressent de prés à la question environnementale, pas seulement pour les besoins de la commémoration de journées mondiales et des campagnes inscrites dans le cadre de ces mêmes évènements, histoire d’être sous les feux de la rampe.

A vrai dire, l’implication de certaines entreprises dans cette démarche, ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte même à plusieurs années, pas seulement pour le sponsoring de workshops ou de colloques, allant jusqu’à intégrer la «donne» environnement, dans leurs agenda, leur feuille de routes, même, dans le cadre du développement durable. Cette orientation est aujourd’hui confirmée, par le groupe Sonatrach qui s’est toujours montré attentif aux problèmes de l’environnement, affichant sa responsabilité sociale en tant qu’entreprise par rapport à la préservation de l’environnement, pour ne pas dire carrément le respect de celui-ci.



« Sonatrach », sur la voie de l’option du « Green »



C’est un fait, la réhabilitation de l’environnement tend, à se transformer en culture, avec toute l’importance accordée, à ce sujet, par les entreprises économiques et Sonatrach, en particulier. Cette dernière, en effet, ne cesse d’afficher ses choix quand il s’agit d’une problématique aussi cruciale que l’environnement. Il faut savoir que le groupe en question, a financé, en février 2017, l’achat de 530.000 arbres, pour une valeur de 32 millions de dinars, destinés à une vaste opération de reboisement avec la participation du mouvement associatif et ce, à travers pas moins de 20 wilayas du pays qui s’est étalée, jusqu’à la fin du mois de mars de la même année. Dans le même sillage, la même entreprise a signé une convention avec la wilaya d’Alger et la conservation des forêts pour la réhabilitation de la ceinture verte de la capitale frappée, de plein fouet, par, un rétrécissement, flagrant, induit, par l’avancée du désert, d’une part et l’érosion du sol, de l’autre, en plus du manque du civisme, quand on parle de l’espace vert. Cette même convention, sera, reconduite, prochainement pour sensibiliser à l’environnement et ce, via l'accompagnement de Sonatrach en la matière et la fourniture de supports pédagogiques pour les besoins des campagnes de sensibilisation ainsi que la formation destinée aux associations activant dans le domaine de l'environnement. C’est ce qu’a annoncé, il y a deux jours, la coordinatrice du même programme au niveau de l’entreprise pétrolière. Ainsi, au titre de ce projet, il est envisagé de s’adresser carrément à la société, des actions de sensibilisation qui se poursuivront jusqu’au 21 mars prochain. Il faut rappeler que la dernière édition de ce programme a vu le reboisement de plus de 20.000 plants sur le territoire de la wilaya qui recèle 113 sites. Aujourd’hui, ce genre d’initiatives, sont capitales, pour la protection de l’environnement.

D’autres parties, sont appelées, à l’heure des changements climatiques qui font des dégâts, à prendre le flambeau du vert pour stopper

Tous préjudices, subits par notre environnement qui ne cesse de lancer des cris de détresse. Il est temps de réhabiliter la culture de la sauvegarde de l’environnement arrêter le massacre qui est de plus en plus banalisé, malheureusement, par beaucoup.

Samia D.