L’Entrefilet : Koudiet El Guemh

Sur la lancée de la classification des sites historiques et archéologiques, c’est la wilaya de Khenchela qui, cette fois, monte au créneau avec la présentation d’un dossier concernant quatre sites de grande importance. Il s’agit de Henchir Tebrouri, dans la commune d’El Hamma, remontant à la période préhistorique, puis romaine, de Koudiet El Guemh, dans la commune d’Ain Touila, qui abrite des monuments funèbres de la protohistoire et de "Foris", un site de vestiges romains dans la commune d’Ouled Archach, et de la mosquée de Sidi Belkacem El Chabi, dans le village d’El Zaouia, dans la commune de Chechar. Le but premier de cette opération de classification est la possibilité effective de restauration et de sécurisation aux fins d’études et de tourisme. Le fait émane de la Commission de gestion et d'exploitation des biens culturels de la wilaya de Khenchela qui s’attelle actuellement à l’élaboration d’autres dossiers de classification. L’année 2018 a enregistré la classification, ou du moins l’identification, d’un chapelet de sites de première importance, ce qui vient rallonger la longue liste déjà répertoriée. Plutôt tard que jamais, ces actions consolideront l’écriture de notre histoire millénaire et laisseront aux générations futures matière à fierté, au moins…

K. M.