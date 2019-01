12e festival de la chanson patriotique : La chorale « Cheikh Aheddad » de Seddouk lauréate

La chorale polyphonique "Cheikh Aheddad" de Seddouk a remporté, le premier prix du 12e festival de la chanson patriotique, clôturé ce dimanche après quatre jours de compétition, ayant regroupé une vingtaine de troupes issues de 20 wilayas du pays. "Le jury a eu beaucoup de difficultés à départager les concurrents tant leur niveau était bon et proche", a souligné lors de la séance de proclamation des résultats le chargé de la jeunesse à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, Lemnour Boubekeur. La 2e place du 12e festival de la chanson patriotique est revenue au groupe "Harmonia" d’Alger alors qu'une chorale qui a représenté la wilaya de Médéa, a pris la troisième place. Le même responsable s'est réjoui du succès des animations parallèles, organisées à l’occasion, et qui ont permis aux participants, selon lui, d'allier durant leur séjour tourisme éducatif, promotion de la citoyenneté active et détente.

L'évènement a été enrichi en effet avec des sorties de villégiature et de découverte à travers les sites historiques de la région de Bejaia, l’organisation de conférences, et le tout achevé par un grandiose gala, samedi soir, au château de la comtesse situé dans la région balnéaire de Cap Aokas, à 20 km à l’est de Bejaia.