Festival national du théâtre professionnel : Salle d'attente clôt la compétition

La pièce de théâtre Salle d'attente, un drame abordant dans une trame proche de la science-fiction les peurs, les sentiments et les doutes de cinq personnages enfermés, a été présenté lundi dernier au public au dernier jour de la compétition du Festival national du théâtre professionnel.

Dans un espace clos, cinq personnages arrivent un à un dans une salle ne contenant que des chaises, une horloge murale et une lucarne, sans savoir comment ils se sont retrouvés enfermés. Au fil des dialogues, chacun des cinq personnages raconte sa vie et élabore sa propre théorie sur son enlèvement et ses ravisseurs, avant que la panique ne s'empare des captifs ainsi que l'inquiétude pour leurs proches et leur travail. Alors que chacun des personnages se rend compte qu'au moins un de ses codétenus ressemble trait pour trait à un proche disparu depuis longtemps, une voix intervient pour leur annoncer qu'ils sont tous décédés il y a plus de vingt ans.

Cette pièce écrite par Khaled Bouali lance également un débat entre les personnages sur la vie après la mort et sur l'existence d'une autre intelligence.

Si la conception du spectacle a séduit le public, le jeu des comédiens a, quant à lui, déçu par des scènes surjouées, une occupation de l'espace non maîtrisée et un manque de naturel dans les échanges, selon des spectateurs. Sur les sept tableaux de la pièce, le décor, composé de simples panneaux habillés de lumière, également élaboré par Samir Oudjit, ne semble être là que pour symboliser le confinement. Produite par le Théâtre régional de Batna, Salle d'attente est le dernier spectacle en compétition du 13e Festival national du théâtre professionnel (Fntp) qui se déroule au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi depuis le 22 décembre.

Après dix jours de compétition entre 18 pièces de théâtre produites par les différents théâtres régionaux, le 13e Fntp a pris fin lundi dernier, avec la cérémonie de remise des prix.